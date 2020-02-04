〈能源盤後〉冠狀病毒爆發 中國需求損失難以估計 原油收逾一年低點 WTI盤中摜破50美元

週一 (3 日) 交易，原油期貨價格大幅收低，觸及一年多來最低收盤價且踏入熊市，係因中國遭新型冠狀肺炎病毒肆虐，市場擔憂石油需求持續放緩。

《華爾街日報》報導稱，為應對與冠狀病毒有關的需求擔憂，沙烏地阿拉伯正戮力推動 OPEC 與其盟國進行大規模的短期減產，但這消息也未能提供油價支撐力。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「由於消費量至少下降了 300 萬桶 / 日，所以 OPEC 與其盟國預計會做出調整，但問題是他們會不會等到 3 月初的會議才做出決議。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.45 美元或 2.8%，收每桶 50.11 美元，為最前月契約自去年 1 月以降最低收盤價，盤中低點甚至觸及 49.91 美元。

WTI 原油期貨週一收盤價已較 1 月 6 日的高點 63.27 美元下跌 20.8%，意味踏入熊市。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.17 美元或 3.8%，收每桶 54.45 美元，為最前月契約自 2018 年 12 月 31 日以降最低收盤價。

Brent 原油期貨週一收盤價已較 9 月 16 日的高點 69.02 美元下跌 21%，意味踏入熊市。

《華爾街日報》引述 OPEC 官員說法，稱沙烏地阿拉伯在某種情況下將領導每日集體減產 50 萬桶，直到這場冠狀病毒消退為止。另一種可能的做法是沙國暫時每日減產 100 萬桶，避免石油市場受創。

OPEC 與其盟國預計週二和週三召開會議討論潛在行動，但 OPEC 網站仍標列下一回會議時間為 3 月 5 日的 OPEC 特別會議，以及 3 月 6 日的 OPEC + 會議。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「在我們看到進一步跡象顯示中國的石油消費量有一點返回正常之前，石油價格可能仍會接近 50 多元這一帶的低位。OPEC + 實踐任何進一步減產都可能會帶來反彈，接著引來拋售。油價將持續嚴重承壓，直到我們開始看到跡象顯示病毒已達高峰期。」

彭博社週日報導，援引對中國能源行業有深入了解的人士說法，由於冠狀病毒對中國經濟的衝擊，中國石油需求可能下降了近 300 萬桶 / 日，或約總消耗量的 20%。

獨立能源專家 Anas Alhajji 週一在推特上強調，中國沒有發布石油需求數據，所以彭博對需求減少的數據「最多只是臆測。」

截稿前，中國境內武漢病毒已有 17345 人確診、361 人死亡。境外也有確診病例，且 WHO 和美國上週均已宣布其為緊急公衛事件。

中國股市在經歷農曆新年休市後，週一重新開盤，從而暴跌。

IHS Markit 的能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「低油價會持續多久端視這場冠狀病毒會蔓延多久、到多嚴重的程度，有多少國家受其影響，以及損失多少貿易和經濟活動。在目前病毒大爆發尚未獲控制之前，難以估算需求遭破壞的程度。」

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 1.4737 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 1.5779 美元，為最前月契約自 2017 年 8 月以來最低收盤價。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 1.819 美元，為 2016 年 3 月以來最低收盤價。

Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 指出，美國東半部較正常更溫暖的天氣預報使天然氣前景需求承壓。