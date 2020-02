85度C DAY BY DAY

中國武漢肺炎疫情越演越烈,官方公布死亡人數個案已超過 2003 年 SARS 疫情,短期中國內需產業展望低迷,連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 因中國 85 度 C 貢獻約 60% 的營收,投資人憂心後續業績表現恐受衝擊,股價續弱,今 (3) 日早盤直接以跌停 92.7 元開出,創歷史新低價位。

美食在中國 85 度 C 店數共約 600 家,中國業績占總營收比重達 60%,由於已確定有約 25% 門市延後開店,法人認為,美食在中國的業務恐再出現下滑風險,估上半年影響最劇,中國營收估年減 5%。

另一方面,去年底美食在美國的總店數達 66 家,僅達原預期的低標,今年展店數由原先目標 15 家調降至 10 家以下,且今年並未規劃擴增產能和投資中央廚房,美國業務展望保守看待。

美食雖在中國市場再度陷入低潮,美國成長力道也受質疑,不過,在台灣市場,美食日前推出全新品牌「85 度 C DAY BY DAY」作為第三代型態店,以韓系咖啡廳定位,為 85 度 C 品牌注入新能量,若既有的加盟店績效良好,將逐步輔導轉換為新店型,可望為整體業績提供部分的支撐力道。