search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司DAY-US的目標價調升至70元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)提出目標價估值：中位數由67元上修至70元，調升幅度4.48%。其中最高估值95元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Dayforce公司評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀2位。

Dayforce公司今(22日)收盤價為68.79元。近5日股價上漲4.48%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DAY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Dayforce公司68.82+2.11%

延伸閱讀



Empty