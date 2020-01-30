〈武漢肺炎疫情升溫〉觀光百貨航空股成殺盤重災區 多達17檔見跌停

WHO 對武漢肺炎全球改列高風險，疫情更是持續升溫，在中國死亡人數不斷攀高，衝擊台股加權指數今 (30) 日鼠年紅盤日以重挫 185 點開出，隨後更重挫超過 500 點，其中，中概內需股、觀光和航空族群均殺成重災區，觀光股多達 10 檔跌停，航空雙雄華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 也見跌停價位，而百貨族群有 5 檔因連動中國市場見跌停板。

觀光族群中，雅茗 - KY(2726-TW)、華園 (2702-TW)、雄獅 (2731-TW)、美食 - KY(2723-TW)、六角 (2732-TW)、易飛網 (2734-TW)、大略 - KY(4804-TW)、高野 ()、寶得利 () 和新天地 () 均見跌停板，涵蓋範圍有飯店業、伴手禮業者以及餐飲業。

百貨族群中，則有大洋 - KY()、南仁湖 ()、淘帝 - KY()、益航 () 和大魯閣 ()，範圍涵蓋中國童裝業者、中國百貨商場、國道服務區業者和室內休閒業者。

其中，總部位於中國、且以中國市場為主要業績來源的雅茗表示，在中國各地區門店將配合各地政府延遲復工政策，並依當地規定時間開工，會持續密切注意當地疫情，提供員工適當的防疫資訊和物資，並加強門店消毒及衛生宣導。

而台灣最大旅行社業者雄獅則指出，於春節期間出團旅客經全團旅客同意提前返台，未產生的景點門票、住宿及餐費退費將於年後陸續協助旅客退費或轉團，截至昨日止，預估合併營收影響數約 2.6 億元。

而美食也表示，位於中國的 85 度 C 約 4 分之 1 的門市 (約 150 家) 將延後開業日期，並已依照各地法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整春節前後門市恢復營業之時間，未來將持續配合公部門防疫政策，在員工和消費者健康獲得保護情況下，讓生產營運有序進行。

至於航空股，華航已宣布 1 月 31 日到 2 月 10 日止暫停兩岸來回航班約 20 班機，共取消 40 個航班；長榮航和立榮也宣布自 2 月 1 日至 16 日共取消 116 個兩岸來回班機，取消 232 個航班，