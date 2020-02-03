〈台股盤後〉疫情牽動投資人恐慌情緒宣洩 收盤下跌140點

武漢肺炎疫情持續延燒，今 (3) 日陸股開盤暴跌，台灣也出現股匯雙殺局面，新台幣兌美元早盤盤中觸及約一個半月低點，午盤以貶值 8.3 分至 30.333 元暫收，加權股價指數以 11354.92 點作收，較前一交易日下跌 140.18 點或 1.22%。

台股指數今日下跌，成交值放大到 1801.68 億元，較前一交易日放大，除防疫概念股上漲，電子股 DRAM、面板族群等都已出現止跌走勢，分析師黃漢成點出，被動元件奇力新、華新科、大毅等都反彈上揚，台股今天盤中低點 11138.03 點，初步是本波段低點。

黃漢成說，目前電子族群除 DRAM、面板、被動元件止跌，大盤短期走勢可觀察台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等台股三王走勢帶領台股向上。

目前，受武漢肺炎疫情影響，台股投資人信心脆弱，集中市場指數早盤開在 11365.9 點，最低 11138.03 點，一度跌破半年線，終場以 11354.92 點作收，較前一交易日下跌 140.18 點或 1.22%，成交值放大到 1801.68 億元。

國泰證期顧問處協理籍伯儀說，台股投資人信心脆弱，早盤下跌走勢中，不乏信用交易戶自我了結殺出，以致出現 11138.03 點低點，後續可能出現融資戶被迫斷頭的融資殺出賣壓。

就全球各區域股市來看，美股、標普及那斯達克指數期貨已翻紅，在亞洲股市中也如台股一樣留下下影線走勢，全球股市可望在疫情肆虐之下，挹注多頭一點信心。