盤前財經大事搶先讀2020年02月03日

今日操盤前瞻

台灣 12 月景氣燈號

中國股市匯開市

美國 1 月 ISM 製造業指數

股東會：仲琦

穩人心！中國人行：2/3 釋放 1.2 兆人民幣流動性

中國人行週日 (2 日) 午後宣布，為維護新型冠狀病毒疫情防控特殊時期銀行體系有充足的流動性，及貨幣市場平穩運作，2 月 3 日，中國人民銀行將展開人民幣 1.2 兆元公開市場逆回購操作，釋出資金，以確保流動性的充足供應，目前銀行體系整體流動性比去年同期多人民幣 9000 億元。閱讀全文...

〈台股風向球〉風聲鶴唳氣氛壟罩 慎防陸股開盤造成新一波殺盤恐慌

台股鼠年開紅盤後二個交易日表現困乏，合計重挫 623 點，即便周五略見反彈，然而，隨著武漢肺炎疫情蔓延，美國國務院甚至發布旅行禁令，週五美股暴跌，隨著美股修正壓力增強，各國停飛中國航班越演越烈，加上今 (3) 日陸股開紅盤勢必補跌，甚至引發亞股新一波殺盤，本周台股恐面臨持續修正風險。閱讀全文...

〈武漢肺炎疫情〉衝擊招工 被動元件供給缺口恐擴大

武漢肺炎疫情加劇，法人分析，原本就受到缺工影響的被動元件，招工難度提升恐導致供給缺口恐進一步擴大，將支撐價格易漲難跌。閱讀全文...

〈觀察〉武漢肺炎恐衝擊陸鋼鐵業 恐成鋼市「短多長空」

武漢肺炎疫情衝擊中國製造業，陸鋼廠出貨也受到影響，國內業者看好將有助改善市場供給，有助鋼市回溫，不過，市場人士分析，疫情恐也將衝擊中國內需及運輸狀況持續不如預期，屆時外銷供給恐走揚，加上疫情也恐衝擊鐵礦砂價格走跌，是否影響鋼價支撐，出現「短多長空」的情形仍須觀察。閱讀全文...

〈觀察〉武漢肺炎拖累復甦力道 工具機業本季將是今年谷底 全年成長不變

工具機產業歷經景氣修正，隨著美中達成第一階段貿易協議，不確定性暫歇，加上市場庫存明顯去化，在農曆春節前，已可感受到需求逐步復甦，不過，近來受武漢肺炎疫情延燒影響，業者大多轉趨保守看待本季營運，但對全年仍維持成長基調，看好本季是谷底，營運最快第 2 季回溫。閱讀全文...