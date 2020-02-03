◆盤勢分析

1. 隨著疫情毫無平息跡象，全球停飛中國並加強邊界管制，美國也發布發布禁止入境 / 強制隔離令，新型冠狀病毒入列「美國公共衛生緊急事件」，美股四大指數重挫，跌幅介於 1.59% 至 3.55%，指標股 Apple、AMD、美光、Nvidia、台積電 ADR 跌逾 3%。

2. 台股目前受武漢疫情影響，雖然呈現跌深反彈，但波動相對劇烈，盤中漲幅收斂，量能不及前日大量，但仍是近期大量，指數最終上漲 73.36 點，漲幅 0.64%，收在 11，495.1 點，成交金額為 1，759.86 億元。三大法人合計賣超 234.93 億元，外資賣超 171.95 億元、投信賣超 10.39 億元、自營商賣超 52.58 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，結構較不利於盤勢，後勢仍需價跌量縮，價漲量增。

(2)、均線：支撐為半年線 (約 11，276 點) 附近，壓力為季線 (約 11，762 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值低於 50，短線弱勢反彈。

4. 櫃買指數漲幅 0.54%，收在 141.77 點，漲幅落後加權指數。支撐為 140 點附近，壓力為半年線 (143.1 點) 附近，KD 交叉向下，9 日 K 值低於 50，短線弱勢反彈。

5. 觀盤重點：指數雖然反彈，但仍處整理格局，目前量價、技術面皆呈現弱勢，恐慌情緒尚待時間消化，也可觀察中國股市開紅盤的表現，操作建議不宜躁進。台股選股方向可留意記憶體、5G、半導體、車用、高殖利率等。

6. 任天堂 (Nintendo) 宣布調高遊戲機 Switch 的年度銷售量，從原先 1，800 萬升至 1，950 萬部。法人表示，Switch 相關供應鏈如瑞昱 (2379)、原相(3227) 及威盛 (2388) 等廠商目前已經接獲任天堂急單，將可望使受惠廠商第一季業績繳出淡季不淡的成績單。

7. 外資研究機構自開紅盤以來，高分貝示警武漢肺炎對電子供應鏈與市場氣氛影響，多頭可用之兵寥寥可數，所幸，外資圈把共識度集中在工具機雙雄，上銀 (2049) 再獲大摩升評「優於大盤」送暖；瑞銀則升評亞德客 - KY(1590)至「買進」評等。

8. 雖然大陸爆發武漢肺炎動盪不安，但中國農曆年後記憶體市場仍供給吃緊，由於上游記憶體廠上半年未見新增產能開出，加上新一代製程微縮初期會有良率不穩定情況，因此推升 DRAM 及 NANDFlash 現貨價及合約價同步上漲，相關個股如 8299 群聯、2344 華邦電、2408 南亞科、3260 威剛等可望受惠。

9. 蘋果供應鏈傳出，iPhone12 系列將會有兩款同時支援 Sub-6GHz 及 mmWave(毫米波)，並搭載整合天線封裝 (AiP) 的系統級封裝 (SiP) 模組。其中，日月光投控 (3711) 子公司環旭取得 AiP 模組獨家 SiP 代工訂單，景碩 (3189) 打進 AiP 天線載板供應鏈。