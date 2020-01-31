三大法人再賣234.92億元 外資續賣大型權值股 轉進面板、記憶體

三大法人繼昨日大賣 263.88 億元後，今日再賣超 234.92 億元，累計鼠年開紅盤以來，已賣超 498.8 億元，其中，外資續賣台積電、鴻海與金融權值股，並將資金轉進具備漲價或是價格反彈題材的個股，如記憶體、面板，值得留意的是外資昨日大買富邦 VIX 逾 7 萬張後，今日反手賣超 4.5 萬張。

三大法人今日仍站在賣方，自營商賣超 52.58 億元、投信賣超 10.39 億元、外資賣超 171.95 億元；不過外資台指期淨多單增持 11532 口，未平倉口數回升至 29779 口。

觀察今日外資賣超對象，除富邦 VIX 外，其餘仍是大型權值股，蘋概雙王台積電、鴻海續遭調節，張數分別為 1.6 萬張、0.9 萬張，金融權值股如中信金、玉山金、元大金、台新金等也名列賣超前 20 名中。

外資買超則集中在具有價格跌深反彈概念的相關族群，包括面板、記憶體、被動元件，其中友達、旺宏均獲買逾萬張，被動元件雙雄國巨、華新科也獲買逾千張，其餘個股如創見、至上等也入列買超前 20 名中。

投信、自營商今日持續大賣 PCB 族群，其中，欣興、定穎、臻鼎 - KY 遭投信賣超逾千張；金像電、華通、台郡也同樣遭自營商賣超逾千張。

反觀面板族群，投信、自營商今日轉向青睞買進，投信已連兩日加碼群創，張數逾 5700 張；自營商在昨日賣超友達後，今日轉買 3823 張。