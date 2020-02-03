【群益投顧】早盤大殺後反彈，指數留長下影線；防疫概念股全面飆漲

一、盤勢分析

在市場關注的陸股於今 (3) 日開盤後，上周五大跌的美股期指，周一亞洲盤呈現強漲走勢，台股也在盤中一度急殺約 357 點後明顯反彈；相關發展一定程度折射出買盤有營造利空出盡的意圖。然而，相對過去 SARS 爆發之際股價指數處在長線相對低檔，目前大盤處在歷史相對高檔，對於”利空出盡”的期待，恐不宜過高。今日防疫概念股全面飆漲，生技醫療設備股今日也全面走強，醫療設備股熱映 (3373)、豪展(4735)、商之器(8409) 乃至連血壓計的廠優盛 (4121)、合世(1781) 等(盤中)攻上漲停，帶動個別生技股強勢表現，跌深的新藥股中裕 (4147) 與製藥股杏輝 (1734) 等，也攻上漲停。

二、盤勢預估

今日防疫概念股全面飆漲，繼不織布概念的恆大 (1305)、康那香(9919) 與清潔用品商毛寶 (1732) 等農曆年前開始飆漲，並連日量縮鎖住漲停，農曆春節後開紅盤大漲一天，次日 (1/31) 便大震盪的生技股，今日股價又見增溫跡象。相關股價反應，折射出市場擔憂短期疫情仍處升溫階段。生技股基本上隨疫情氛圍而波動，股價基期以及與疫情”沾到邊的程度”，則為助漲助跌的重要影響因素，由於生技股未來仍可能發生類似開紅盤後、1/31 的大幅上沖下洗走勢，操作上應注意量能變化與股價基期高低。相對今日大盤一度大跌逾 350 點，”面板雙虎”股價則呈現逆勢上漲的強勢走勢。大陸因應疫情延燒，下令企業延後開工至 2/10 後，由於武漢為記憶體、面板重鎮，市場預期可能衝擊面板供應鏈出貨，且去年韓國、中國廠商相繼宣布關廠、減產，第 1 季又正值部分面板廠年度歲修。短期相關發展將有助面板供需恢復正常，而廠商的預期缺貨心理，則將導致面板報價上漲幅度增大。除了受惠報價上漲外，面板龍頭股也相對有機會成為政策宣示護盤的受惠區塊，因為一方面具有指數影響力，另一方面，相對多數權值股長線基期偏高，面板龍頭股股價則處長線波段相對低點，具備相對基期優勢。

另一股價一定程度受惠報價上漲的區塊，則是被動元件股；由於武漢肺炎疫情仍在增溫，原本就受到缺工影響的被動元件廠，大陸招工難度提升恐導致供給缺口恐進一步擴大，進而挹注價格易漲難跌。

網家 (8044)、富邦媒(8454) 等電商股今日漲漲，佳格 (1227)、統一超(2912) 等消費概念的食品股逆勢走強，凸顯出宅經濟概念受惠防疫題材的態勢；然而，從同屬宅經濟概念的遊戲股今日盤中股價大幅下殺，而相關個股則為開紅盤後逆勢上漲的強勢股，顯示階段針對沾到邊的題材股擇強操作，應以短線應對為宜，不宜過度追高。

三、強勢股

電子：

友達 (2409)、明基材 (8215)、環球晶 (6488)、宏捷科 (8086)

非電子：

熱映 (3373)、南光 (1752)、新纖 (1409)、中裕 (4147)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據