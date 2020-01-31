台股表現優於高收益債 退休族可列入現金流規劃

近年來標榜高配息的高收益債券基金，深受台灣人喜愛，成為許多存股族或是退休族打造現金流的投資選項。不過，法人認為，儲存退休金講求穩健，高收益債雖具高息收特性，但也存在不小的違約風險，反觀台股，近 5 年表現比高收益債還好，優質龍頭股殖利率高於 4% 不在少數，因此，退休族群可以擇優布局台股，也能享有息收不亞於高收益債，但風險相對低的現金流來源。

隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，內政部最新公告國人平均餘命來到 80.69 歲，並可能持續延長，意即準備充足的退休金重要性更顯急迫，因此在籌備退休金時，選擇資產標的時除了考慮息收來源，如果標的還具成長性，更加理想。

屆臨退休或者退休族群對於準備退休金，都希望能尋找固定現金收益來源，因此訴求高收益的高收債基金成為市場寵兒，然專家提醒，高收益債券在不景氣時可能會有違約風險，作為退休後現金流規劃仍需要整體的風險考量，建議以高評等、優質特色資產所提供之收益，相對穩健。

就退休族的資產配置來看，應該重視資產保護及穩健性，高收益債券主要投資於信評較低的債券，用相對較高的風險換取較高息收，高收益債可以做為資產配置一環，若做為退休規劃仍需考量風險採取適當比重。因現在全球進入低利時代，企業融資成本低廉，增加的槓桿可能成為未來債務危機，元大投信建議，退休族可考慮尋求其他息收來源，例如透過專業團隊精選台灣高股息優質龍頭企業。

相較於債券，股票市場最迷人的地方在於，優秀的企業股價並沒有天花板，像目前全球股價最高企業為股神巴菲特主掌的波克夏控股公司，一股達 34 萬美元。元大投信指出，從國人喜歡的息收來源觀察，觀察台灣加權指數近五年表現，加權指數含息總報酬率表現優於全球高收債市場表現，如果將股利再投資，報酬表現更優。

資料來源：彭博資訊，元大投信整理。2020/1，統計期間 2014/12~2019/12。高收益債指數採彭博巴克萊全球高收益債指數、彭博巴克萊全球高收益債指數美國高收益債指數、彭博巴克萊歐洲高收益債指數，以上指數報酬率採新台幣對美元匯率換算。

元大投信認為，坐擁現金殖利率優勢與眾多優質企業的台股，是準備退休金不錯的選擇，存股族如果懶得自己研究財報挑選標的，不妨選擇優質的台股高股息基金，也能達到存好股的效果。以即將推出的元大台灣高股息優質龍頭基金為例，將精選近十年平均現金殖利率持穩約 4% 的台股市場，進一步篩選高股利及各產業龍頭企業，並設計每月配息及年終配息機制，讓投資人能參與台股企業股利與資本利得雙重機會。