小心負利率吃掉退休金 擁抱高股息績優股最穩妥

低利時代已經持續數年，如今，高收益商品越來越難找，法人建議，台股擁有傲人的配股息優勢，若能透過基金購買具有配息機制的龍頭產業公司，等同參與多檔龍頭公司的成長，並且有機會擁有這些公司的優異息收，可以避免負利率吃掉了退休金。

2008 年金融海嘯後，全球各大央行為救市，紛紛採行寬鬆貨幣政策 (QE) 等非傳統的貨幣工具，為金融市場注入流動性，卻也造成不可逆的低利率、低通膨的新常態。低利環境下，對於屆齡退休的人來說，尋找優質收益來源，成了當務之急。

英國經濟學家凱因斯認為，當名義利率接近零甚至低於零的時候，貨幣政策完全沒法刺激經濟的情況，進一步降低利率也無法鼓勵企業投資，同時對刺激經濟幫助作用不大，因此產生了所謂的「流動性陷阱」，而這流動性陷阱或可說這負利率陷阱，目前正在由日本向全世界擴散。

目前全球有幾個國家實施負利率，包含歐元區、日本、丹麥、瑞士、匈牙利及瑞典，同時全球負利率債券雖然規模較 2019 年第三季減少，但目前全球負利率債券規模仍超過 11 兆美元。

當全球各國迎來低通膨、低成長、低利率的新常態，元大投信提醒，「投資人應小心負利率吃掉資產的價值」。而台灣股市的高現金股利率傲視群雄全球，台灣加權股價指數現金殖利率過去平均 4.23%，讓外資對於台股愛不釋手。

當全球各大央行，動用量化寬鬆政策早已成為基本做法，負利率陷阱將會如同夢魘揮之不去。元大投信指出，所幸台股擁有傲人的配股息優勢，因此如果能透過基金來購買這些有配息機制的龍頭產業公司，就等同參與這麼多檔的龍頭公司的成長，並且有機會擁有這些公司的優異息收。

為了讓民眾也能參與台股績優龍頭股的穩定配息，元大投信即將募集的元大台灣高股息優質龍酘基金主要就是尋找台股中息收配發穩定，且股價能夠再成長帶來更多的現金流的投資標的，期望能透過產業龍頭的優勢及現金收益，帶領投資人跳脫出負利率陷阱的泥淖，透過專家的選股，投資人可減少面對個股抉擇的困擾，方便參與台股。