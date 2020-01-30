長照險挑選有訣竅 專家教你攻略

長照風暴逐漸來襲，每個人都必須預做準備，長照險就是一例。保險專家建議，挑選長照險可以掌握四大訣竅，以便於在未來有長照需求時，可以保障家人的生活品質與自己的生命尊嚴。

台灣失能失智人口攀升，不管因為意外或疾病，也不論年輕人或老年人，都有可能需要長期照護，尤其年輕人一旦需要長照，時間更長，花費也更多。雖然政府已經有長照制度，但只能提供基本保障，仍有不足。

面對這股長照風暴，不少人已經懂得善用長照險，降低家庭財務風險，該如何挑選呢? 臺銀人壽建議可以從四大面向著手，一是分期保險金至少超過 10 年：長照險有提供一次性照顧金及分期照顧金，前者只有領取一次，讓保戶可以紓解突來的經濟壓力，例如做為養護機構的保證金或是添購輪椅、電動床等醫療照護器材之用。後者則是定期給付，讓保戶可以支付每個月的看護費用或者其他生活所需。

根據衛福部推估，國人一生中，長照需求時間約 7.3 年，因此，分期保險金給付最好能夠超過此年限，才能應付漫長的照顧需求。以臺銀人壽所推出的「樂活人生」及「優活人生」等兩種長照險為例，分期保險金至少給付 15 年，足以因應長期照護所需。

二是具有豁免保費機制：符合長照狀態或是一定失能程度，若有豁免保費機制，可以讓保障不間斷，並降低保費負擔。

三是理賠認定標準：長照險是以「狀態」做為理賠標準，由專業醫生診斷保戶是否符合生理或認知功能障礙。至於認定標準，有些長照保單限於採用巴氏量表，但未必所有醫生都願意開立；有些則是除了巴氏量表，可以再納入其他標準，例如臺銀人壽長照險將其他各種專業評量表，也列入做為長照狀態的認定標準，可以打破過往長照險難以理賠的迷思。

四是視經濟能力而定：長照險有還本與不還本兩種類型，以臺銀人壽來說，「樂活人生」有提供身故保險金或祝壽金，可以還本，「優活人生」則沒有，不能還本。所以，「優活人生」的保費較低，比「樂活人生」保費便宜 3 到 4 成。民眾可以根據預算及壽險保障等需求，選擇投保還本或不還本的長照險。

喜歡保費有去有回的人，可以選擇兼具儲蓄與保障功能的「樂活人生」。預算有限的人，可以考慮沒有還本機制，但是保費親民的「優活人生」，多數人都能夠買得起。而且，「優活人生」還提供 30 年繳費期別，讓保戶買到更高的保障，或者減輕保費負擔，很適合小資族、單身、頂客族輕鬆建構長照保障。

臺銀人壽也提醒，長照險有免責期，長照狀態需要持續 90 天，從第 91 天開始，保險公司就會開始給付相關理賠金。由於每個人都有可能面臨長照風險，尤其是家族有長壽基因的人，更應該投保長照險。