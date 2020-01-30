微創手術漸成潮流 手術醫療險幫忙扛費用

科技的進步，近年來標榜傷口小、復原期短、風險低的微創手術逐漸成為新趨勢，不過，想要享受如此高品質的醫療，口袋必須要深。因此，保險專家建議，經濟能力許可之下，可以購買手術醫療險，貼補昂貴的先進手術費用。

國人平均壽命不斷延長，隨著年紀的增長，所要面臨的疾病威脅會愈多，手術與住院的機率也會比較高。特別是手術醫療，近年來，不管是門診手術，還是住院手術，均有逐年增加趨勢。平均每分鐘約有 20 人接受門診手術，9 人接受住院手術。

尤其結合人工智慧的精準醫療時代來臨，手術傷口及感染風險小、癒合快、復原期短，所以常看到許多高齡患者手術成功的案例。不過，如果想要享有較高品質的手術醫療，費用不便宜，以達文西手術機器人來說，動輒 10 幾萬元以上，而且健保不給付。

為了降低手術醫療費用，除了終身健康險之外，臺銀人壽也建議，可以將手術醫療險列為健康險的基本保障配置。以臺銀人壽守護久久終身手術健康險來說，享有保額 1500 倍的終身手術醫療帳戶，理賠範圍很廣，有高達 1506 項手術及 79 項特定處置等理賠項目，理賠金是根據手術倍數表來計算，給付倍數最高為 100 倍，不僅是大手術，就連小手術也能獲得保障。

同時針對重大手術，該張保單會再額外理賠一筆重大手術慰問保險金，讓保戶動刀也不怕，能夠安心養病。例如接受腎臟移植，由於屬於重大手術，除了手術醫療保險金，還可以再拿到一筆重大手術慰問金。

臺銀人壽指出，不管是意外傷害或疾病原因，而必須接受門診或住院手術的治療行為，這張保單均提供理賠，可以強化終身醫療險不足之處。除了醫療保障，還提供壽險保障，保戶身故或年齡達 111 歲仍生存時，過去所繳保費 1.15 倍，扣除已領的理賠金，所剩餘額還可以領回，讓保費有去有回，所繳保費絕不虧本。如果連續兩年以上沒有申請理賠者，根據無理賠記錄期間，還可增加 20%~60% 保額，讓保障加量不加價。

臺銀人壽表示，民眾若想要享有較高品質、先進的手術治療，應該趁年輕、身體健康狀況良好的時候及早投保手術醫療險，不但承保容易，保費也會比較便宜，可以減輕年老後的手術醫療負擔。