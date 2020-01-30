年終獎金沒花完？善用美元利變型保單理財

受到武漢肺炎影響，近期全球股市一片綠油油，理財專家建議，手頭尚有子彈者，別急著下場，等市場情勢穩定再擇優布局，況且今年是否會再爆出其他黑天鵝事件，仍未可知，因此，為了降低股市風險，不妨將部分資金配置於美元利變型保單，穩健累積資產。

近年來利變型保單很夯，因為它具有壽險保障及穩健儲蓄的功能，而且利率能夠靈活因應市場變化而調整，可以有效抗通膨，很適合保障規劃與資產累積。因此，雖然利變型保單宣告利率一再調降，不過，市場多認為，今年仍將延續熱賣的風潮。

臺銀人壽表示，目前美元保單利率高於新台幣保單，在同樣投保條件下，美元保單的保費會比新台幣保單便宜；即使花同樣的錢，美元保單的保額也會比台幣保單高。加上美元仍然是國際強勢貨幣，流通性也高，預計美元利變型保單今年買氣仍可期。

以『臺銀人壽旺美利美元利率變動型終身壽險』來說，不僅把身故保險金、完全失能保險金、祝壽保險金等保障都納進來，還包含了「預定利率」及「宣告利率」兩種利率指標，預定利率是固定不變，宣告利率則是根據市場利率而靈活調整，當宣告利率大於預定利率，保戶每年還有機會領取「增值回饋分享金」，如同多了一筆紅利，提高資產增值的機會。

「增值回饋分享金」有三種領取方式，前六年是「購買增額繳清保險」，直接回饋到保額上，等於拿紅利加買保障，讓保額越滾越大，可以補強壽險保額不足的缺口。第七年起，又多了「儲存生息」及「現金領取」等兩種選擇，其中，「儲存生息」可以利用時間複利魔法，以利滾利。

臺銀人壽表示，這張美元保單繳費期間為 3 年，提供年繳、半年繳、季繳、月繳等多元分期繳費方式，讓保戶可以根據財務狀況進行規劃。從嬰兒到老人均可投保，能夠滿足人生不同階段保險需求。

地球村時代來臨，台灣赴海外旅遊、置產、遊學或留學，甚至移民的人越來越多，臺銀人壽指出，美元仍是全球主要的流通貨幣，『臺銀人壽旺美利美元利變壽險』很適合做為必備的外幣資產配置。不管是單身保己、已婚顧家，都可以透過這張保單「強化保障」及「穩健累積資產」。