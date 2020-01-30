實支實付保障夠嗎?還得搭配這類保單才安心

醫療費用愈來愈貴，根據衛福部統計，國人一生中，醫療花費近 400 萬元。如果以平均月薪 5 萬元來計算，民眾至少要 7 年不吃不喝，才能存夠這筆醫療準備金。保險專家建議，實支實付為首要，並搭配日額型終身醫療險，才是最安全的醫療保障組合。

全民健保自費項目越來越多，加上新型療法與新藥不斷出現，單靠健保仍是不夠的。為了避免陷入「生病沒錢醫」的窘境，臺銀人壽認為，民眾還是趕緊趁年輕、身體健康、保費較低的時候，透過商業醫療保險補足缺口。

醫療險規劃方面，應該以實支實付為優先考量，不過，隨著平均餘命不斷延長，實支實付屬於定期險，不足以因應高齡風險，因此，還需要終身型的醫療險，方能建構穩固的健康保障保護傘。

臺銀人壽表示，日額型終身醫療險等於為自己開了一個終身醫療基金帳戶，日後生病，可從帳戶中獲得醫療津貼，直至終身。選擇要點有三，首先是門診手術有沒有理賠：多數終身醫療險需要住院才會理賠，但隨著醫療科技進步，許多手術，例如痔瘡、息肉切除等，門診即可完成，卻不在住院理賠範圍內。而臺銀人壽松柏長青終身醫療險有提供門診手術及住院前後門診等兩項理賠，可以支付相關門診花費，很符合未來的醫療趨勢。

二是加倍保障：住院時，日額型終身醫療險每天會定額給付住院醫療保險金及住院療養保險金，住幾天就給多少錢，可以用來貼補病房差額及醫療雜支。除此之外，有些保單還會針對某些醫療行為提供加倍保障，例如狀況緊急，需要住進加護病房、安寧病房、燒燙傷病房，或者是住院期間的手術、特定器官移植等費用，臺銀人壽松柏長青終身醫療險還會加倍給付，讓民眾更沒有醫療後顧之憂。

三是健康增值金：有些保單會提供健康增值保險金，以臺銀人壽松柏長青終身醫療險為例，若連續兩年以上沒有理賠紀錄，保障可增值 20% 至 60% 不等。

保費也不貴，舉例來說，30 歲女性投保臺銀人壽松柏長青終身醫療險，日額 1000 元、繳費 20 年期，年繳保費只要 16800 元，等於每天不到 50 元銅板價，終身就能享有 300 萬元的醫療保障，保戶可以輕鬆備足醫療準備金。

臺銀人壽指出，實支實付搭配日額型終身醫療險，可以提供全方位醫療保障，包括門診、住院、手術等費用，保障一輩子的醫療風險，協助民眾打造一條健康的康莊大道。