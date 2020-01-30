挑選房貸壽險 撇步有兩招

不少人已經懂得為房子買個保險，也就是投保房貸壽險，不過，該買平準型？還是遞減型？保險專家提供二招挑選撇步，讓借款人可以透過房貸壽險，避免在繳款中途不幸身故或失能而付不出房貸時，房子淪為法拍的命運。

台灣每人平均有 2.5 張以上的壽險保單，但是壽險保障卻不到 60 萬，如此低的保額根本無法償還數百萬元、甚至上千萬元的房貸。臺銀人壽建議，透過房貸壽險守護房子，可以避免還款壓力落在家人身上。萬一房貸借款人發生不幸，理賠金即可用來還房貸。

房貸壽險有「平準型」與「遞減型」，該如何選擇? 臺銀人壽建議，可以掌握兩大撇步，一是根據保障需求與經濟能力：「平準型」與「遞減型」差別在於保額是否固定不變，舉例來說，臺銀人壽「保平安定期壽險」屬於平準型，保額固定，理賠金不會隨著房貸償還而逐年減少，例如房貸 300 萬元，直到繳完房貸為止，保額均將維持 300 萬元不變。臺銀人壽「家倍保障定期壽險」則是屬於遞減型，保額會隨著房貸逐年清償而減少，例如房貸從 300 萬還到剩下 100 萬，保額也會降到 100 萬。

如果本身壽險保障不夠的人，可以選擇「平準型」，它的保費雖比「遞減型」高，但相對保障也較高，適合有經濟能力、且希望給家人多一份保障者。若是只有房貸債務，家庭責任也較不重的人，即可選擇「遞減型」，保費較低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。

二為，是否有提供加值保障：除了身故或失能理賠金之外，有些房貸壽險還會提供一些加值保障，以臺銀人壽來說，不管是「保平安定期壽險」及「家倍保障定期壽險」均有提供完全失能扶助金、意外傷害失能安養金、重大燒燙傷、特定意外傷害身故等保障，可以說是集結「壽險」、「失能險」、「意外傷害險」等多元保障的保單。

如果搭乘飛機、捷運等大眾運輸工具而不幸身故，除了一般的身故保險金外，會額外再給一筆特定意外傷害身故理賠金，空中意外是 3 倍保額，水路是 2 倍，陸路則是 1 倍。

即使「家倍保障」是遞減型保單，但是陸海空運輸意外身故、重大燒燙傷、意外傷害失能安養金等三項加值的理賠金依舊不打折，保障不會隨著房貸保額逐年降低而減少。

臺銀人壽表示，除了依據自身財務狀況及風險需求，同時掌握「專款專用」、「足期足額」兩大原則，選擇適合的房貸壽險，才能「留愛、留房，而不留債」。