武漢肺炎影響中國內需與多產業供應鏈 全球嚴正以待

中國作為全球的世界工廠，其單獨貢獻了全球達六分之一的經濟產值，而其國內消費市場更是兵家必爭之地，而近期受武漢新型冠狀病毒的快速擴散影響，供需兩面衝擊下驅使企業開始思考如何進行生產調整，而全球也正嚴正以待。

據紐約時報報導，目前未知病毒散播會對市場造成多大衝擊，但若以 17 年前的 SARS 為例，其在中國廣州爆發後並導致全球百人死亡，2003 年確實放緩了中國成長的速度。

而疾病的擴散下，除了武漢外，中國各地也出現停工狀況，影響許多產業生產線，其中包含汽車與半導體等，其中 Nissan、通用汽車、現代汽車等供應鏈都出現延誤一周以上，而蘋果供應鏈富士康則將延遲於 2 月 10 日復工，為此蘋果需重新調整零組件供應鏈並關閉多家分店。

然而需求面的影響將更為重大，疫情造成的內需下滑將會影響許多企業甚至國家，其中星巴克於中國關閉了 4 千家店面並發出了財務警訊，Ikea 則宣布中國國內 30 家分店將暫時停止營業，英國、加拿大與達美航空也迫使關閉所有飛往中國的航班。

而中國最為日本最大的半導體商品與透鏡出口國，若內需下滑也將導致日本出口額出現緊縮；此外，過去中國國民國外旅遊消費年產值達 2580 億美元，其中日本國外旅客中，中國旅客即佔了 3 成，而泰國國外旅客消費中，中國旅客消費則佔了 25%，隨著中國疫情擴散，除了將影響中國國內觀光業發展外，也將威脅到國外的旅遊收入。

此外，聯準會更在利率會議中，表示將會持續關注病毒狀況，且川普亦表示將會與中國共同防疫，全球正嚴正以待。