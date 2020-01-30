降准有望？中國人行：春節後釋銀彈

為控制新型冠狀病毒疫情，中國政府延長農曆春節假期，而中國人行為穩定市場信心，昨 (29) 發布公告指出會援助金融機構所需的流動性，提高同業拆款業務效率。只要在 2 月 3 日前有緊急交易需求的，可聯繫全國銀行間同業拆款中心。

之前中國人行也提到考慮到 2 月 3 日開市後到期資金規模較大，中國人民銀行將運用公開市場操作等貨幣政策工具及時釋放充足的銀彈，以維護銀行體系有足夠流動性。

而野村發表最新報告指出，2003 年 SARS 對第二季中國 GDP 成長率較第一季下滑 2 個百分點。野村據此推算，今年第一季 GDP 成長可能出現實質性減緩，且跌幅有機會超過 2 個百分點，即嚴重性高於 SARS。

野村預期中國將提供流動性和貸款援助，特別是針對那些遭受疫情嚴重影響的企業。所採取的政策包含降準、減息、各種貸款工具及公開市場操作都是可能的選擇。

但因為疫情大幅擴散所造成的恐慌，可能會進一步削減內需市場，這將抵消一部份降準等一系列寬鬆貨幣策所帶動的效益，因此即使釋出大量流動性也無法避免中國經濟下滑。

不過，野村同時推估，疫情對於中國經濟衝擊應屬短期，在疫情受控後中國經濟有機會出現 V 型反轉，因被壓制需求及生產將大量釋放。

(圖片: AFP)

而也有市場分析指出，新型冠狀病毒與 2003 年 SARS 疫情爆發時相比，現在的中國經濟對內需依賴程度要高得多，這使得中國經濟面臨的下滑風險更大。

新型冠狀病毒肺炎的傳播已經使許多國家開始減少或停飛往返中國的班機，加上供應鏈中斷的影響，中國與全球經濟均受到影響。

