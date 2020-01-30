〈武漢肺炎疫情升溫〉感染武漢肺炎卻無症狀 病毒傳播難停止?

據《彭博社》報導，根據《柳葉刀》醫學雜誌在 1 月 24 日上發表的研究論文，一名 10 歲男孩在沒有任何症狀的情況下，卻被確診感染了武漢肺炎。有專家擔憂，病毒很可能在無法檢測的情形下持續廣泛傳播。

香港大學袁國勇教授及其團隊在《柳葉刀》發表了關於新型冠狀病毒的臨床研究論文，報告中表示，該名 10 歲男孩在新年期間拜訪了住在武漢的親戚，隨後他的父母和祖父母被檢測出患病，但這位 10 歲的男孩看上去依然健康，直到父母堅持也讓男孩進行檢查後才被確診染病。

袁國勇教授指出：「這些隱秘的武漢肺炎病例很可能就是疫情傳播的主要來源。」

北卡羅來納大學全球公共學院微生物學和免疫學教授 Ralph Baric 表示：「這些無症狀的感染者，可能會成為社區群聚爆發的主要傳播者，因為他們沒有明顯症狀，因此也不會去醫院檢測。」

報導指出，目前武漢肺炎已經傳播到 15 個國家，感染病例超過 7000 例，可能比 SARS 更加難以發現和控制。

武漢肺炎確診病例 7815 例，死亡 170 例 (圖片：彭博社)

袁國勇教授及其團隊在報告中表示，這是「一個相當意外的發現」，中國醫生仍在試圖弄清這種新病毒的傳播途徑和方式。

中國疾控中心副主任馮子健對記者表示：「就我們目前的發現來看，兒童和嬰兒的症狀相對較輕，而老年人則更為嚴重。」

目前中國當局已經封鎖人口約一千一百萬的武漢市，並對中國境內以及香港和澳門都實施了旅行限制，以對抗疾病的傳播。然而，證據表明，兒童可能感染和傳播此種冠狀病毒但卻不會顯示出急性症狀，疾病的對抗恐怕會更加的困難。

香港大學病理學臨床教授 John Nicholls 表示：「令人擔憂的事情之一就是行走性肺炎 (Walking Pneumonia)，尤其是那些沒有免疫反應的兒童。所以問題是，這種病毒更像是 SARS，還是更像流感？有數據表明它處於中間位置：這是一種相較 SARS 更不致命的疾病，但可能會有更廣泛的傳播。」

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