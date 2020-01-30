【財經M平方：年間重點懶人包】武漢肺炎來勢洶洶 12張圖看年間影響

過年期間中國陷入武漢肺炎疫情影響，導致全球股市崩跌，亞洲股市 (中國 A50：-7.8%、摩台：-3.78%) 在全球股市中跌幅最高，且仰賴中國需求的原物料 (原油：-7.83%、銅：-7.17%) 更出現明顯暴跌，而避險商品 (黃金：+0.62%) 則呈穩健。

根據過往 SARS 經驗，預計武漢肺炎將持續影響 2~3 個月，原油下跌有利於各大央行維持寬鬆政策，經濟長期多方看法未變。

武漢肺炎

SARS 與中國武漢肺炎比較

MM 研究員：中國春節前武漢肺炎大量爆發，幾乎全國皆出現病例，引發中國政府實施封城，並延後開工至 2/3、推遲學校開學，股匯債市也延後開市至 2/3。目前武漢肺炎致死率相較 SARS 低，但傳播程度快於 SARS，同時現在正值春節期間，大批春運人口移動，此時爆發呼吸道傳染病的疫情，預估受感染的人數會持續增加。幸好，中國這次並未過度隱瞞疫情，有望加速控制疫情所花費時間。

以 SARS 為例：通報到結束的時間約為一、二季、股市 2~3 個月、經濟一季。

資料來源：衛生福利部疾病管制署

敬請各位投資人保持身體健康，戴口罩、勤洗手並消毒，共同度過防疫期！

SARS 期間，風險性 / 避險性資產走勢

●美股、歐股、台股在 2003 年 1 月隨疫情擴大而明顯承壓，但美股、歐股於當年 3 月即回升反彈，受疫情影響較深的台股則直到 5 月才落底。

●陸股則除了 2003 年 3 月疫情大幅升溫造成短暫大跌外，整體行情未受疫情影響，反而呈現區間震盪直到下半年人行緊縮貨幣政策。

●避險性資產方面，僅 2003 年 4~5 月的疫情高峰較明顯挹注金價上漲。隨著疫情在 7 月逐漸消退，下半年黃金、日圓主要反應弱勢美元而上漲。

MM 研究員：從 SARS 的歷史經驗可以發現，疫情的爆發對於整體行情的影響較為短期，且隨著疫情受到控制，市場仍將回歸到基本面的展望。

SARS 短暫重創中國、台灣經濟，對美國影響小

2003 年 SARS 對中、台、美經濟影響：

●中國：2001 年加入 WTO，經濟正值上行週期，僅短暫影響約一季度的零售銷售。

●台灣：經濟受基期墊高及 SARS 疫情影響，僅 2003Q2 短暫進入負成長，年增 -0.7%。

●美國：為內需型國家，經濟未受到 SARS 明顯影響，維持年增 1.8~2%。

MM 研究員：從圖中可看出，SARS 疫情對經濟影響短暫，並不會扭轉原本的經濟上升趨勢，因此推估此次爆發的武漢肺炎，也只會短暫影響一季度左右的經濟，當疫情受到控制後，經濟成長將快速回歸去年落底回升的趨勢。

美國

短線風險事件頻發，長線美國經濟未有變化

事件重點：

●川普彈劾案政治風波延續，但影響有限。

●川普於 Twitter 表態聯準會應繼續降息。

●12 月耐久財新訂單 -3.6%，非國防資本財 +0.96%，打底階段 (未再破底)。

●美國將於 1/30 台灣凌晨 3:00 公布聯準會利率決策，1/30 公布 Q4 GDP，有望維持穩健 2~2.2%。

MM 研究員：美國經濟無虞，長線看法未變

川普彈劾案於年後進入參議院投票提請證人階段 (1/31)，但通過彈劾案需高達 20 位共和黨參議員倒 戈，機會渺茫。因此重點回歸基本面，美國於年間公布耐久財及非國防資本財新訂單連續兩個月止穩低檔，配合 19Q4 消費回溫將支撐 GDP 穩健於 2~2.2%。行情短線雖波動 (1~2 月)，但未來半年美國經濟基本面無虞，長線維持穩健不變。

●武漢肺炎會如何衝擊金融市場?

●根據過往 Sars 經驗，會持續多久?

●最佳佈局商品會是什麼?

●過年期間還有哪些重要事件發生?

●明天聯準會重點會議即將展開! 我們要關注什麼?

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