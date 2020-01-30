【錶壇焦點】年度代表色新詮釋！美度2020年首波新作登場

錶壇裡已經流行好幾年的藍色面盤，隨著 2020 年可能再創一波高峰！早先開發研究色彩的權威機構 Pantone，公布 2020 年度代表色為「19-4052 TCX 經典藍」，而美度（MIDO）搶搭上這波話題，近期發表 2020 年首波新作，就是以藍色來重新詮釋兩款作品。

Multifort Chronometer 先鋒系列天文台認證矽游絲腕錶

先鋒系列以獨特的日內瓦波紋作為面盤裝飾，這次以經典藍呈現層次紋理，帶來全新的面貌。42mm 不鏽鋼錶殼，裝載 Caliber 80 上鏈機芯，通過 COSC 瑞士天文台認證，同時裝配矽游絲，動力儲存達 80 小時。除了鮮明的面盤顏色之外，立體時標刻度也是此系列的另一大特色，讓面盤充滿著立體感與空間感。全新 Multifort Chronometer 先鋒系列天文台認證矽游絲腕錶藍面版，定價 NT$40,400。

全新 Multifort Chronometer 先鋒系列天文台認證矽游絲腕錶藍面版，42mm 不鏽鋼錶殼ㄔ，裝載 Caliber 80 上鏈機芯，定價 NT$40,400。

Commander Shade 香榭系列光影腕錶

同樣是藍色，Commander Shade 香榭系列光影腕錶以午夜藍貫穿整枚腕錶的設計，雖然說此款作品的基礎充滿濃濃的復古味，包括米蘭鏈帶、漸層色面以及凸面的壓克力水晶鏡面，以及它 37mm 的小巧尺寸，然而透過全黑 PVD 與漸層藍黑色面盤的全新配置，帶出全新的風格調性。錶款裝載 Caliber 80 上鏈機芯，動力儲存 80 小時，定價 NT$29,500。

Commander Shade 香榭系列光影腕錶，37mm 黑色 PVD 不鏽鋼錶殼，裝載 Caliber 80 上鏈機芯，定價 NT$29,500。

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