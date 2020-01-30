〈武漢肺炎疫情升溫〉世衛：今將再決議武漢肺炎是否為公共衛生緊急事件

週四 (30 日) 世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 表示，對新型新型冠狀病毒肺炎在中國以外的地區，德國、越南及日本出現人傳人案例，感到擔憂。

譚德塞指出，世衛將會於台灣時間週四 (29 日) 晚間 8 時 30 分再次召集專家開會。委員會將考慮是否宣布新型冠狀病毒肺炎為國際關注的公共衛生緊急事件，及應提出哪些對疫情進行管理建議。

譚德塞表示，感染這種病毒的大部分患者只出現「較輕微症狀」，但大約有 1/5 會出現重症，包括肺炎和呼吸系統衰竭。

譚德塞強調，世衛專家已經全力應對新型冠狀病毒肺炎疫情，包括對病毒進行研究、適當公共衛生因應對策、分享數據及確保物資供應等。

另外，世衛形容，中國面對巨大挑戰，但也已經採取緊急措施應對。世衛指出，新型冠狀病毒肺炎死亡率約 2%，而 SARS 平均是 10%。

譚德塞率領的一個世衛組織代表團剛結束對中國的訪問。在訪問期間，譚德塞在北京會見中國國家主席習近平、外交部長王毅，及衛生健康委員會主任馬曉偉。

訪問結束時，譚德塞表示，抑制新型冠狀病毒在中國乃至全球的感染是世衛組織的當務之急。

世衛組織緊急委員會上週曾集會兩天，但並未決定宣告新型冠狀病毒肺炎疫情為國際關注公共衛生緊急事件，表示尚須蒐集更多資訊。