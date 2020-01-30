〈武漢肺炎疫情升溫〉證交所、八大公股行庫 取消大年初六新春團拜

春節長假結束，武漢肺炎疫情仍持續延燒，除了衛福部、證交所及期交所等政府機關宣布取消明（30）日新春團拜，加強防疫工作，八大公股行庫也相繼取消，並緊盯中國分行的疫情狀況；此外，宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮也改為視訊團拜。

台灣目前嚴重特殊傳染性肺炎病例累計達 8 例，全台各縣市政府陸續取消原訂大年初六的新春團拜，政府各部會包括衛福部、交通部、勞動部、教育部、法務部、證交所及期交所等也紛紛取消團拜活動，全面防堵疫情，避免室內群聚增加感染風險。

財金部會也展開防疫作戰因應，提前召開緊急應變會議，八大公股行庫陸續宣布取消明天的新春團拜，並通令旗下國內及中國各分行，注意武漢肺炎疫情防範，一旦發生員工感染病毒案例，將啟動緊急應變措施。

宏達電 (2498-TW) 公告，為避免公司同仁春節旅遊期間，可能到訪過疫區或與感染源人士有過接觸，1 月 31 日所有同仁一律改為居家上班 (WFH)，不可進入公司。

鴻海集團 (2317-TW) 則下令，中國各廠區除非當地地方政府另有規定，否則均暫延至 2 月 10 日再全面復工，且返台員工均暫緩回到中國廠區，改為在台辦公。

國巨 (2327-TW) 台北營運總部及高雄生產廠區明 (30) 日如期開工，不過，中國蘇州與東莞廠區，配合延長農曆春節假期至 2 月 9 日，2 月 10 日開始正常上班。

此外，電信龍頭中華電 (2412-TW) 也取消明日新春團拜；宏碁創辦人施振榮改為視訊團拜。