〈武漢肺炎疫情升溫〉西藏失守！中國確診增至7711例、170人死亡

中國衛生健康委員會週四 (30 日) 公布，1 月 29 日 0 至 24 時，中國 31 個省 (自治區、直轄市) 新增確診病例 1737 例 (包含西藏首例確診病例)，新增重症病例 131 例，新增死亡病例 38 例，新增治癒出院病例 21 例，新增疑似病例 4148 例。

截至 1 月 29 日止，全中國確診病例達 7711 例，重症病例 1370 例，累計死亡病例 170 例，累計治癒出院病例 124 例，共有疑似病例 12167 例，同時有 81947 人正在接受觀察。

新型冠狀病毒肺炎持續在中國大規模擴散，新增病例正快速成長之中，此外西藏也確診感染首例，意味著新型冠狀病毒肺炎已蔓延至中國各地區。

(圖片: AFP)

這次新型冠狀病毒肺炎疫情快速在中國擴散，外媒指出在中美貿易戰、香港社運、民進黨順利取得執政絕對優勢後，這一波疫情將為中國國家主席習近平帶來無法預期的考驗。

2003 年中國因隱瞞 SARS 疫情，國際形象遭到重創。即使這次記取教訓，習近平在疫情爆發時針對新型冠狀病毒肺炎的談話內容，都試圖展現北京高層抗疫，讓疫情公開透明的決心。但多家美國媒體分析，新型冠狀病毒肺炎疫情對習近平仍是一大危機。

《華爾街日報》指出，即便中國政府針對網路言論有嚴格的「審查機制」，但對於疫情初期採取的淡化做法，其批評聲浪仍不斷在社交媒體出現。這顯示出當恐懼、挫折在中國各地蔓延之際，「維穩」成為北京當局一項重大挑戰。

《CNN》也曾報導指出，習近平是繼毛澤東之後，最集權的中國領導人。雖然高度集權領導為習近平帶來極大的控制權，但也意味著，中國每次出現危機都是考驗他的領導能力。

而且雖中國為高度集權國家，由於天高皇帝遠，地方省級政府並非永遠遵照北京當局命令行事，這次新型冠狀病毒肺炎爆發初期許多跡象顯示，武漢官員長達數週淡化新型冠狀病毒傳播風險，導致防治延誤，加速疫情擴散。