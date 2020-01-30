Lyft 宣布裁員近2% 力拼2021年獲利轉虧為盈

共享汽車 Lyft (LYFT-us) 週三 (29 日) 宣布將裁員 2%，以因應持續虧損的叫車業務，除了組織重整目的外，據彭博社指出，此舉也是為了達成 2021 年止損的承諾。

Lyft 預計此次裁員將針對行銷業務部門裁近 90 人，Lyft 發言人表示，此次裁員主要目的為組織的重整並刪減多餘成本，且即使近期有小規模裁員，預計今年仍將額外招募近一千人；而作為美國市佔最高的 Uber 也不例外，過去一年也正持續大規模的裁員計畫，截至目前已裁員超過千人。

Lyft 自公開發行後便持續陷入低迷，由於其業務拓展策略與 Uber(UBER-US) 相似，兩家企業都是藉由乘車優惠以及駕駛獎金來吸引供需兩方；而兩公司近期皆開始取消優惠方案與人事成本刪減，主要都來自於公開發行後投資人對於獲利要求的壓力。

此外，兩家企業目前正與加州的新法令作抗爭，法令主要在於規定此類企業中駕駛皆屬於公司員工而非獨立個體；據彭博社預估，若此法令成立，將會有一定規模的成本加諸於兩企業，對顧客而言，叫車的價格預計將增加 3 成。

其中，Lyft 預計將於 2 月 11 日公布 2019 年財報，據先前 Lyft 透漏，預計 2019 年企業收入將落於 35.7 億至 35.8 億美元區間，並聲稱乘客量正在上升之中，另外，Lyft 更承諾在 2021 年第 4 季之前調整後的利潤將會轉虧為盈。

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