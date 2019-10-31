〈財報〉Lyft Q3營收年增63% 每股虧損低於預期 盤後漲逾2%

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 週三 (30 日) 公布第三季財報優於預期，並上修今年營收預期範圍，盤後上漲約 2.2%。

基於非 GAAP 的財報關鍵數據

每股虧損：1.57 美元，低於分析師估計的 1.66 美元 (Refinitiv 調查)

淨損：4.635 億美元，較去年同期淨損 2.492 億美元擴大許多。Lyft 稱這是因基於股價的補償和 3 月 IPO 相關稅款導致虧 2.461 億美元。

營收：年增 63% 至 9.556 億美元，高於分析師估計的 9.15 億美元 (Refinitiv 調查)

活躍乘客人數：年增 28% 達 2230 萬人，略高於預期共識估計的 2210 萬人。

每位活躍乘客營收：年增 27% 至 42.82 美元。

財測

第四季營收估計 9.75 億美元至 9.85 億美元區間，遠高於分析師預期的 9.43 億美元。

全年營收估計上修至 35.7 億美元至 35.8 億美元區間，先前範圍落在 34.7 億美元至 35 億美元。

Lyft 重申稍早聲明，預計 2021 年第四季調整後 EBITDA 基礎上就有獲利，較分析師預期的時間表提早一年。

Lyft 財務長 Brian Roberts 在法說會上表示，公司聚焦在實現獲利。「我們不做鮮食、卡車服務這些，我們 100% 專司運輸網絡和平台規模，就是為了提高效率。」

Roberts 表示，市場上大眾願意為平台上的旅程支付全額，使公司受惠，他認為第四季每位活躍乘客營收額將較預期加速成長。

「市場越來越理性，現在比一年前折扣少得多，我們預期，只要產業專注在實現獲利，這樣的市場狀況會持續下去。」