〈財報〉Q4營收優預期 可口可樂上調今年營運目標 盤前漲逾1%

週四 (30 日) 可口可樂公司 (Coca Cola) 公布 2019 年第 4 季和全年財報，在汽水、運動飲料等飲品銷售推動下，第 4 季營收高於分析師預期，該公司同時上調今年營運目標，推動盤前股價漲逾 1%。

截至台北時間晚間 9 時許，可口可樂 (KO-US) 盤前股價上漲 1.03%，暫報每股 57.60 美元。

可口可樂盤前股價 (圖：Investing.com)

Q4 財報關鍵數據

淨收入報 91 億美元，年增 16%，高於 Refinitiv 對分析師調查預期的 89 億美元

基於 non GAAP 的有機收入年增 7%

基於 non GAAP 每股純益 (EPS) 為 0.44 美元，年增 1%，符合分析師預期；全年基於 non GAAP 每股純益 (EPS) 為 2.11 美元，年增 1%

基於 non GAAP 營業利潤率為 24.8%，與去年同期相同，全年基於 non GAAP 營業利潤率為 27.9%，低於去年同期的 28.8%

以產品類別來看：

汽水 (包含可樂、健怡可樂、芬達和雪碧)：受惠於中國、巴西以及東南亞地區的銷售增長，汽水銷售額季增 3%，年增 2%

果汁、乳製品和植物性飲品：季度和年度增長均持平。儘管位於奈及利亞的果汁公司 Chi 銷售表現亮眼，不過銷售額同時因中東地區的 Rani 飲品銷售不佳而遭抵消。

水、營養強化水和運動飲料：在拉丁美洲的飲品 Ciel 和 Cristal，以及全球運動飲料產品組合的強勁推動下，銷售額季增 2%，年增 3%

近年來隨著消費者越來越注重健康，除了含糖飲料，可口可樂持續推動更多產品組合，像是咖啡、茶和低糖飲料，為消費者帶來更多選擇。

可口可樂表示，去年第 4 季 Zero 可樂銷售增長強勁，取得雙位數百分比增長。另外，新推出的提神飲料 Coke Plus Coffee 也在國際市場大受歡迎。目前該項產品尚未進駐美國市場。

公司財測

可口可樂董事長兼首席執行長 James Quincey 表示：「通過履行財務承諾推動可持續增長，可口可樂在 2019 年取得良好進展，未來將透過組織轉變，繼續實現成長。」

可口可樂預計，2020 年有機收入將增長 5％，調整後每股純益將增長 7％，達到 2.25 美元。