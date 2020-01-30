〈紐約匯市〉Fed稱利率可支持經濟 美元續漲 歐元逼近兩個月低點

週三 (29 日) 美元延續漲勢，美元指數小漲 0.03% 至 97.863，持續往今年高點 98.2 上行。美國聯準會 (Fed) 週三結束今年首次利率會議，Fed 持續維持當前利率 1.50% 至 1.75% 水平不變，顯示經濟強健，美元維持連五日漲勢，維持在年度高點附近，試圖突破 98.00 大關。

美元走強，避險貨幣日圓和瑞郎略為走軟，但避險需求仍在，USD/JPY 下滑 0.05% 至 109.07；美元兌瑞郎上漲 0.13%，仍落在兩週來低點。

墨爾本投行 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，「目前我們還沒能為風險定價，很難決定是否賣出日圓或瑞郎」

週三 Fed 表示，鑒於勞動力市場強勁、通膨目標趨近於 2%，委員會認為，當前利率水平可支持經濟持續擴張。

不過 Fed 未提及近來爆發的新型冠狀病毒疫情對經濟構成的風險，外界擔憂持續擴大的疫情恐衝擊旅遊業和商務，進一步削弱中國經濟增長。

週三中國武漢肺炎死亡人數攀升至 132 人，新增病例 1500 例，全球 16 個其他國家皆出現確診病例，總計近 6000 例。其中泰國疫情最為嚴重有 8 起確診、美國、台灣和澳洲至今累計 5 起確診。

美國商務部週三公布，12 月份貿易逆差月增 8.5%，至 683 億美元，高於市場預期的 656 億美元亦較 11 月份的 630 億美元高，為四個月來首次擴張，係因進口反彈，抵銷出口的溫和增長。

美國全國房地產協會 (National Association of Realtors) 評估的代售房屋數，意外下滑 4.9%，為 2010 年 5 月以來的最大跌幅，代售房屋嚴重短缺，加劇房產市場競爭。

經濟學家認為 2020 年全美代售房屋數將降至歷史低點，不過在低利率的有利背景下，代售房屋數的意外下滑只是短暫現象。

歐元兌美元下跌 0.12% 至 1.1007 美元，在美國經濟數據強勁下，歐元兌美元週二一度觸及兩個月低點的 1.0998 美元。

德國商業銀行 FICC 技術分析研究部負責人 Karen Jones 表示，歐元一直有往 1.0980 區間下行的潛在跌勢，她補充道：「歐元兌美元依然承壓，匯市關注歐元是否跌破 11 月 29 日低點 1.0981」

英國央行將於週四召開 1 月份利率會議，預期將維持其利率不變，週三英鎊兌美元下跌 0.1% 至 1.3014 美元，持穩於 1.3018 美元區間。英國房屋價格年增 1.9%，為 2018 年 11 月以來最高，支持央行維持利率不變。

不過仍有部分經濟學家認為，英國央行將在近期內降息，預計未來六個月降息的可能性接近 100%。

美國銀行表示：「英鎊的任何反彈都是短暫的，我們認為央行將在近期祭出降息政策」

美元兌加幣上漲 0.38%，至 1.3205，係因原油供應增加、庫存減少，導致石油價格下跌，加幣走軟。

截至週四 (30 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 97.863。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1007 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3014 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6750 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3203 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.09 日圓。