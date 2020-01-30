〈Fed會議〉Fed利率聲明全文：當前貨幣政策適當 能支持美國經濟擴張

台北時間週四 (30 日) 凌晨 3 時，美國聯準會 (Fed) 宣布一月利率決議，維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 1.50%-1.75% 不變，符合市場預期，Fed 認為，當前的貨幣政策是適當的，能支持美國經濟活動持續擴張。

以下是利率會議聲明全文：

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 自去年 12 月會後以來收到的訊息顯示，勞動力市場依然強勁，經濟活動一直在以溫和的速度增長，平均而言，近幾個月就業增長穩定，失業率保持在低水平，儘管家庭支出一直在溫和增長，但企業固定投資和出口依然疲軟。與去年同期相比的整體通膨率、以及不計入食品和能源的核心通膨率低於 2%。基於市場的通膨補償指標仍低，基於調查的較長期通膨預期指標則變動不大。

為履行法定職責，委員會尋求促進最大限度的就業和價格穩定，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 1.50%-1.75% 的目標區間。委員會認為，當前的貨幣政策立場適合支持經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場狀況以及通膨回歸委員會對稱 2% 目標的通膨。委員會在評估聯邦基金利率目標區間的適當路徑時，將繼續監測即將發布的訊息對經濟前景的影響，包括全球形勢發展和減弱的通膨壓力。

在決定未來調整聯邦基金利率目標區間的時機和規模時，該委員會將評估已實現和預期的經濟狀況，以實現其最大就業目標和相應的 2% 通膨目標。這項評估將考慮廣泛的訊息，包括對勞動力市場狀況的衡量，通膨壓力和通膨預期的指標，以及對金融和國際發展的解讀。

本次支持貨幣政策維持利率不變的有主席鮑爾 (Jerome Powell)，副主席威廉斯，其餘票委則包含鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克里拉達 (Richard Clarida)、哈克 (Patrick Harker)、卡普蘭 (Robert Kaplan)、卡什卡利 (Neel Kashkari)、梅斯特 (Loretta Mester)、奎爾斯 (Randal Quarles)。