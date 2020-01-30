〈財報〉特斯拉Q4獲利優於預期 Model Y量產中 盤後大漲12%

特斯拉週三 (29 日) 公布第四季獲利優於預期，激勵盤後股價大漲 12%。

財報關鍵數據

GAAP 純益 1.05 億美元 / 非 GAAP 純益 3.86 億美元。

調整後 (非 GAAP) EPS 為 2.14 美元，高於 Refinitiv 調查之分析師預期的 1.72 美元。

營收 73.8 億美元，高於 Refinitiv 調查之分析師預期的 70.2 億美元。

汽車毛利率 22.5%，略較去年同期 24.3% 下降。

GAAP 營業收入 3.59 億美元，營業利潤 4.9%。

現金與等值現金增加 9.3 億美元，達 63 億美元。

特斯拉表示，在持續的基礎上，未來現金流和純益將為正值，但在推出新產品並增加新品產量時可能會出現意外。

特斯拉表示，最新跨界運動休旅車 Model Y 已在加州 Fremont 工廠開始量產，較預定時間提早，且計畫最終在 2021 年德國布蘭登堡建造工廠生產 Model Y。在財報中，特斯拉還公布一張 Model Y 量產版的照片：

特斯拉表示，2020 年交車量應可「輕鬆超越 50 萬輛。」

在能源儲備和太陽能業務方面，特斯拉第四季佈署了 54MW 的太陽能，季增 26%，且該業務貢獻營收總額 4.36 億美元，特斯拉預期 2020 年該業務佈署量應能至少成長 50%。

在服務和其他業務 (含汽車維修至品牌產品銷售等) 方面，第四季貢獻營收總額 5.8 億美元，表現更好。

特斯拉先前已公布，第四季全球交車量 11.2 萬輛，為有史以來表現最棒的一季，且遠高於華爾街預期，並達到馬斯克年年底銷售目標的底線。

特斯拉實踐第四季獲利率的方法之一是零售和服務業務端的良好運作，包括維修商店和超級充電站。

特斯拉第四季商店和服務地點僅季增 4%，但年率增加 13%。根據 2019 年第四季報告，目前特斯拉擁有 429 個服務據點。然而，特斯拉的行動服務車隊年率增加 81%，目前有 734 個行動服務車在運作中，較上季增加 3%。

特斯拉目前有 1821 處超級加油站，共有 16104 個單獨連接點 (年增 34%) 提供人數漸增的特斯拉車主在旅行途中加油。

自特斯拉去年 10 月發布 2019 年第三季度財報以來，股價上漲了 120％以上。去年第三季特斯拉獲利驚人，係因大幅削減開支，擴大 Model 3 在美國境外的銷售，且認列至少 3000 萬美元與自動駕駛更新 (使其具有智慧召喚功能) 相關的營收。

特斯拉在這一更新後股價持續上漲，因為投資者看漲該公司尤其在中國的發展。特斯拉的上海工廠建造與生產速度均超越進度，但有鑑於現行中國爆發武漢肺炎病毒，可能影響當地工廠和銷售，其高層提供的前瞻看法備受關注。

特斯拉預計美東時間週三 18:30 召開財報電話會議。