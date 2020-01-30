〈財報〉科沃研發Q3業績優異 Q4財測樂觀 盤後股價勁揚10%

蘋果晶片供應商科沃 Qorvo(US-QRVO) 週三 (29 日) 於美股盤後公布 Q3 財報，Q4 財測展望超越市場預期，本季度營收亦是優於市場預期，刺激盤後股價聞聲大漲逾 10%。

週三 (29 日) 科沃下跌 0.87% 以每股 112.57 美元作收，在盤後公布財報後，科沃股價飆漲 10.16% 至每股 124.01 美元。

科沃股價 (圖片: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 8.69 億美元，優於市場預期 8.521 美元

毛利率報 42.4%

營業收入報 1.53 億美元

稀釋後 EPS 報 1.36 美元，優於去年同期 0.55 美元

淨收入報 1.614 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

毛利率報 49.3%

營業收入報 2.52 億美元

稀釋後 EPS 報 1.86 美元，優於市場預期的每股 1.68 美元

Qorvo 總裁兼首席執行長 Bob Bruggeworth 表示：「 科沃在去年 12 月季度表現出色，尤其在手機產品領域，科沃生產的 5G 手機聯網射頻晶片已領先業界。」

首席財務長 Mark Murphy 認為，科沃優異的 Q3 季度業績和 Q4 展望，反映公司在 5G、Wi-Fi 和基礎設施與國防產品 (IDP) 部門的強勁表現，持續推動強勢營運業績，預測全年度自由現金流達 7 億美元」

執行長補充道，公司也期待著引領業界的愛爾蘭 Decawave 和美國 Custom MMIC 加入科沃家族，以擴大公司技術產品與產品範圍。

Decawave 是全球唯一一家 UWB 定位晶片供應商，提供半導體解決方案、軟體、模組與參考設計。Custom MMIC 則是國防和航空航天應用的高性能 GaAs 和 GaN MMIC 的先驅者。

公司財測與展望:

分析師認為去年 12 月季度蘋果 iPhone 11 的銷售增長以及三星手機中的 RF 射頻份額增長，有望為科沃營收增長帶來不少貢獻。

科沃為全球唯一一家擁有射頻前端半導體產品器件的公司，專門設計、製造與提供射頻晶片，讓手機能連接無線網路，總部位於北卡羅萊納州， 2015 全年的銷售額在 23 億美金左右，市值 93.54 億美元。

Q4 財測關鍵數據：