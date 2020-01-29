〈武漢肺炎疫情升溫〉疫情擴大 蘋果、GM中國供應鏈恐受衝擊

幾家在中國擁有大量投資的大型美國企業，正在為致命的武漢病毒傳播造成的潛在破壞做好準備。

戰略與國際研究中心的 Scholl 國際業務主席 William Reinsch 說，「如今是個講究即時交貨 (just-in-time) 和低庫存的時代，因此非常可能很快就會在供應鏈出現短缺的情況，消費者會開始注意到產品開始到貨延遲。」

他說，與武漢有關聯的美國企業「最該擔心」。但是，由於關稅的持續上漲和中國勞動成本的上升，部分美國企業最近將一些製造業務從中國轉移到其他國家。

Reinsch 說：「這是個已持續進行一段時間的長期趨勢，且現在它已讓病毒的衝擊不如 4、5 年前那麼顯著。」

儘管如此，隨著病毒的傳播，部分企業仍會感受到影響。據中國衛生官員宣稱，新型冠狀病毒已經造成 100 多人死亡，中國大陸確診病例超過 4500 例。全球確診病例已有數十人，其中在美國至少有 5 例。

如果工廠關閉的時間延長到農曆新年假期之後，那麼在中國具有重點製造業務的美國企業可能會受到影響。北京已宣布將春節假期從 1 月 30 日延長至 2 月 2 日，以防止病毒傳播。

據《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review) 報導，蘋果 (AAPL-US) 生產 iPhone 可能會受到重創。報導指出，供應商擔心它們無法滿足蘋果公司增加手機產量的需求，因為冠狀病毒已經擴散到了一些工廠所在地的湖北省。

蘋果在中國其他地方也擁有生產其他 iPhone 零件的工廠，尤其是深圳的富士康工廠，該工廠距病毒爆發震央約 600 英里。

通用汽車 (GM-US) 是位於武漢的另一家美國企業。該公司與中國合作夥伴上汽集團和中國最大汽車集團之一的東風汽車公司共同經營一家製造工廠。通用上汽的武漢廠約有 6000 名員工，約佔通用汽車在中國總勞動力的 10%。

通用汽車之前曾表示，它會密切注意疫情發展，並建議感覺不適的員工不上班。通用汽車發言人說：「最重要的是控制病毒傳播，對團隊和社區而言，生產不如健康來得重要。」

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 表示，疫情也對特斯拉 (TSLA-US) 的「關鍵」時刻至關重要，因為該公司正在擴大其上海新工廠產能。但是，就目前而言，Ives 並不認為「即將出現任何重大衝擊」。

星巴克 (SBUX-US)、麥當勞 (MCD-US) 和肯德基 (KFC) 等幾家知名食品公司的湖北業務也已開始限縮。

耐吉 (NKE-US) 2018 年的大中華區營收為 62 億美元，較上年增加 21%，而北美僅成長 7%。在過去 2 年中，中國一直是耐吉成長最快的市場。

另一家運動服裝公司 Under Armour (UA-US) 也在中國有龐大業務量。儘管它目前尚未在中國獲利，但其亞太地區銷售額成長速度快於其他地區。