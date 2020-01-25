〈分析〉美國經濟真的好嗎？看看消費者借了多少錢

美國的經濟可能並不像看起來那麼好，一些經濟學家擔心，由於消費者債務已經過高，恐怕再難以支撐美國經濟的成長。

這種擔憂的基本看法在於，美國經濟正由消費者支出推動，但消費者支出卻是由債務支持，有跡象表明，消費者似乎正在接近債務的頂點盡頭。

美國整體債務仍高

依據美國聯準會發布數據，去年 11 月消費者債務總額增長並創下新的紀錄，不過增長速度有所減緩，信用卡債務在過去 4 個月中，有 3 個月略有收縮。

至去年 11 月債務變化 (圖表取自 Zero Hedge)

季調後數據顯示，11 月整體消費者債務總額增加了 125 億美元，至 4.176 兆美元。這意味著年增長率為 3.6%，低於 10 月的 5.5%。聯準會的消費者債務數字包括信用卡債務學生貸款和汽車貸款，但未計入抵押債務。

未償還循環信貸 (主要是信用卡債務) 減少了 24 億美元，降幅為 2.7%，非循環信貸增長 5.8%，至 149 億美元，這部分主要是學貸、車貸及其他高額購買的融資。

即使循環信用卡債務有所減少，美國人仍然欠約 1.1 兆美元的信用卡債務。

消費者是否借不到更多錢了？

《seekingalpha》文章作者 Steven Hansen 指出，與政府可以隨時印鈔不同，消費者個人信貸是有上限的，在過去的 6 個月中，信用卡借款顯著下降，對經濟來說不見得是好事。

消費者支出與債務成長接近同步 (圖表取自 Zero Hedge)

Hansen 表示，無論聯準會升息、降息，消費者支出和消費者債務通常傾向於同一方向發展，換句話說，隨著借款減少可能表明消費者正在關閉錢包。

11 月未償還債務的減少，可能是消費者為購物季的準備，為此提前還清餘額。零售銷售在 12 月顯示出健康的增長，而假日支出年增率也高出 4% 上方。總總跡象來看，12 月的報告出爐時，可能會見到信用卡債務的上升。

在 2019 年的一項研究發現，許多千禧一代淹沒在信用卡債務中，在這樣的背景下，信用卡債務的降低未必是好事，更可能是他們快用光信用卡餘額的跡象，這對未來美國經濟的發展不見得是好兆頭。

寅吃卯糧也有坐吃山空時？

知名基金經理 Peter Schiff 也有類似的警告，他表示，巨額的債務說明，經濟可能不如專家一直告訴我們的那麼好。

整體債務持續攀高 (圖表取自 Zero Hedge)

信用卡債務說明，消費者正在「寅吃卯糧」，從未來獲取現在的消費。當「未來」到達時，消費者借來的每一分錢都必須還清。

Schiff 認為，消費者完全被「槓桿化」了。他們的債務額創紀錄，之所以還能一直花錢，原因在於聯準會將利率保持在足夠低的水準。因此即使缺少足夠的儲蓄支持，信貸仍在繼續流動。

但 Schiff 警告，一旦信用卡撐起的紙牌屋倒塌，消費者將正在其中，被砸個正著。