多頭劍指11668？站穩比路過重要！摩台結算留意尾盤

台股挺過 MSCI 季度調整最大賣壓後，多頭果然立刻重新搶回短多控盤權，且新台幣匯率也轉升，更為多頭攻勢添柴火！在美股續創新高助攻下，台股今 (28) 日是否直接衝關 11668 點？站穩仍比路過重要！不過今日也有摩台指結算，需留意尾盤震盪。關鍵密碼為 11637、11661、11705 點。

台股站穩 11600 點後，今年的搶紅包行情正式啟動，站穩 11637 點，即進入 11668 點射程範圍，台股短中長線的最重要關鍵位置為 11661 點，如能站穩，將可續往 11705 點衝關。但如多空戰況激烈，遭遇短多下車賣壓，多方只要守穩 11617 點，短多控盤並無疑慮，不過如棄守 11588 點，攻勢將降溫。需提防回測 11555 點，如棄守則仍得留意進入月線保衛戰。

台股多頭重掌兵符後，可用之兵相當多，不過得留意盤面表現，如動用電子三王等權值股，目標在於衝高指數。但如動用電子三王以外的其餘個股，或是當下流行的「銅板股」，例如昨日外資大買的面板雙虎，但電子三王熄火輪休，則重點將是個股表現，也就是最有利於投資人搶紅包的中小型股輪動！

11668 點幾乎已可確定絕對不是台股今年最高點，至於指數空間還有多少，仍需步步為營！投資人觀察大盤，當下只要把握二大重點，一是大盤月線，另一則是新台幣匯率，只要月線不破、新台幣匯率不貶破 30.5 元，多方仍擁有絕對優勢！ (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)