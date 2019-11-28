台股盤前-美股衝高、摩台指期結算 大盤挑戰波段新高11668點

台股昨 (27) 日在蘋概、5G 族群激勵下，收復 11600 點關卡，隨著美中貿易談判轉趨樂觀、美股持續走揚利多下與外資持續作多，今 (28) 日適逢摩台指結算日，法人可望順勢拉抬盤勢，指數有望突破前波新高點 11668 點。



美中貿易談判協議進入最後階段，加上美經濟數據穩健，振奮市場投資信心，包括道瓊工業、那斯達克、標普 500 等美股三大指數持續同步走揚。美股多頭氣勢擴散至台股，三大法人 27 日淨多單增加 2941 口至 28141 口，其中外資更是加碼多單、減碼空單，顯示對於台股仍持續作多。



產業動態部分，蘋果無線耳機因需求暢旺，加上適逢耶誕假期，市場盛傳蘋果打算提高 AirPods Pro 產量，法人點名看好 AirPods Pro 相關供應鏈包括景碩、宣德、新日興、康控 - KY 等可望受惠。



面板雙虎群創、友達在市場減產、價格止跌帶動下，三大法人聯手加碼下推升股價持續攻高，其中群創股價漲幅高達 7%、友達也有 4% 以上漲幅，法人分析，在資金持續尋找低基期個股布局、短多資金挹注的態勢下，面板雙虎股價短線可望有撐。



法人表示，隨著時序進入年底歐美耶誕假期到來，外資即將放假休市，在美中貿易談判協議進入最後階段、美經濟數據表現持穩加持下多方優勢尚未消退，但要注意的是，美國總統川普已正式簽署《香港人權與民主法案》，牽動中國敏感政治神經，是否為美中貿易談判投下變數，仍待觀察。

