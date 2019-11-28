

◆盤勢分析

1. 美國 10 月耐久財訂單 0.6%、3Q19 GDP 季報年率修正值 2.1% 皆優於預期，經濟數據推升美股四大指數走揚，漲幅介於 0.15% 至 0.73%，惟感恩節前夕量能略見萎縮，其中指標股美光漲逾 3%、AMD 漲逾 1%、Under Armour 受機構調升評等，漲逾 6%，台積電 ADR 小漲 0.48%。

2. 週三台股開平高走高，最高點 11,651 點收復 5 日線（11,582 點），最低點 11,590 點守穩 10 日線（11,577 點）、月線（11,549 點）、季線（11,161 點）、半年線（10,910 點）及年線（10,591 點），終場指數上漲 70.64 點，漲幅 0.61%，收在 11,647.46 點，成交金額為 1,094.03 億元，小於 5 日均量（1,312 億元）及 20 日均量（1,358 億元），上漲量能不足，仍待補量。三大法人合計買超 46.40 億元：外資買超 25.75 億元、投信買超 5.49 億元、自營商買超 15.17 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於多頭延續。

(2) 均線：支撐為月線（約在 11,550 點附近），壓力為 11,800 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口轉為向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

4. 櫃買指數漲幅 0.32%，收在 145.44 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 143 點附近，壓力為 147 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

5. 觀盤重點：指數仍沿著月線走強，有機會再挑戰高點，櫃買指數重返月線，有望帶動中小型個股熱絡，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、集團股等。

6. 日本政府已經敲定 2021 年 11 月過後的新車將必須全面加裝自動緊急煞車系統（AEB），當中關鍵技術就在於毫米波（mmWave）雷達操作 AEB 裝置。法人指出，2454 聯發科已經開發出毫米波雷達，將可望藉由長期布局日系車廠的車用零組件廠 2231 為升大舉打入供應鏈。

7.3152 璟德受中美貿易戰及智慧型手機需求下滑，wifi 世代交替減緩，今年呈現第一季淡季不淡、第三季旺季不旺的情景，不過璟德創辦人簡朝和指出，隨 2020 5G 元年到來，9 月起營收已回溫，今年第四季可望是全年的高點，另「明年第一季，目前感覺也還不錯」。

8. 氣動元件大廠 1590 亞德客 - KY 預期大陸 5G 今年底正式商轉，可帶動自動化設備需求，公司可望受益；此外，為明年營運增長 10％鋪路，明年資本支出 20～30 億元。市場也預期，未來需求再惡化的風險有限，預期大陸的自動化需求在 2020 年有機會復甦，5G 相關自動化將是亞德客未來成長主要動能。

9.9939 宏全國際將兵分多路進行設廠、接單，其中，共砸下 2.3 億元，在中港無菌飲料一廠，籌設自動倉儲，預定明年下半年完成；另投資 10 多億元、興建中港無菌飲料三廠，有機會明年第二季投產。

