紐約匯市—美國經濟數據優於預期 美元上揚 日圓走貶 保守黨領先民調 英鎊走高

美元指數週三 (27 日) 持續走高，連續第二天下挫，上漲 0.16%，美國公布第三季 GDP 修正值，增長超乎市場預期，提振美元漲勢。美中第一階段貿易協議進展樂觀，日圓走貶美元兌避險日圓走高，上漲 0.47% 至 109.55。

美元指數 15 分線 (圖片: investing)

美國商務部週三 (27 日) 公布 Q3 實質 GDP 季增年率，修正值報 2.1%，優於市場預期的 1.9%。週三公布的經濟數據總體上優於預期，失業人數顯著下滑、10 月耐用品訂單意外增加、Q3 GDP 修正值上調，美股四大股指早盤延續漲勢，市場密切關注 10 月個人支出報告與 Fed 即將公佈的經濟褐皮書。

美國 10 月耐用品訂單月增率終值報 0.6%，市場預估將下滑 0.5%，優於前值虧損 1.4%；美國 Q3 核心 PCE 物價指數年化季增率修正值報 2.1%，前值 2.2%。

美元受到川普週二的評論支持，北京當局於週二 (26 日) 表示，雙方「就解決彼此核心關切問題」進行了討論並「取得共識」，美國總統川普也表示，美中貿易談判已進入「最後衝刺」階段，川普還強調了華盛頓不會漠視香港問題，希望北京當局能好好解決。

英鎊走高，上漲了 0.3%，英國首相強生 (Boris Johnson) 領導的保守黨持續領先，多項民調中幾乎都大幅領先工黨近 20%。GBP/USD 在早盤時跌至 1.2859，因美元走強和保守黨領先消息，而跳漲至 1.2904，在 1.2900 大關區間徘徊。

GBP/USD15 分線 (圖片: Investing)

外媒預測，工黨會在 12 月 12 日大選損失至少 30 席位。市場認為英國保守黨的勝利，意味著脫歐協議通過英國國會的機率大增，歐元兌美元回升至 1.10 美元。

德國商業銀行的分析師表示，美國經濟數據整體優於市場預期，歐元兌美元很可能再次跌破 1.10 美元關卡，Nordea 外匯分析師 Andreas Larsen 指出，週二 EUD/USD 的單日漲幅，創下 20 年來的最低。

澳幣兌美元跌 0.17% 至 0.6775 美元，投資人押注澳洲央行 (Reserve Bank of Australia) 將進一步放寬貨幣政策。西太平洋銀行首席經濟學家 Bill Evans 認為，明年將會有兩次央行進行降息和量化寬鬆政策。

截至週四 (28 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 98.330。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1000 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2904 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6775 美元。-0.17

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3282 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.55 日圓。+0.47