大選加劇脫歐前景不確定性 英國11月綜合PMI跌至40個月低點

週五 (22 日)，IHS Markit 發布英國綜合採購經理人 (PMI) 指數，由於臨近的英國大選加劇脫歐前景的不確定性，服務業和製造業部門皆較上月出現顯著下滑，11 月英國總合 PMI 跌至英國脫歐以來最低點。

英國 11 月綜合 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

受悲觀數據影響，截至台北時間 19 時許，英鎊兌美元微幅下滑 0.3%，暫報 1.2875 美元。

英鎊兌美元走勢 (圖：Investing.com)

根據 Markit 數據，11 月份英國綜合 PMI 自上月的 50，降至 48.6，除了跌落榮枯線以下外，更創下 2016 年 7 月英國脫歐公投以來的最低紀錄。

製造業的部分，IHS 指出，11 月製造業 PMI 自 10 月份的 49.6，跌至 48.3，為兩個月低點。製造業產出為 48.3，低於 10 月份的 49.6，此外，在原先的脫歐期限 10 月 31 日截止前，庫存的累積也對 11 月的產出造成不良影響，反映產量趨勢，新訂單的下滑速度也是脫歐公投以來最快。

至於 11 月服務業 PMI 則從上月的 50 跌至 48.6，服務供應商將疲軟的需求表現，歸因於政府在應對政治不確定性上的政策延誤，一些企業也稱消費者支出緩和也是一大原因

根據 Markit 數據，11 月新業務量出現連續第三個月下滑，部分反映出 2019 年以來，面向海外客戶銷售額的的劇烈跌幅。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，隨著英國大選即將登場，這加劇了與脫歐相關的前景不確定性，因此，英國本月產出和訂單的低落表現均不足為奇。

「疲軟的數據導致今年第四季英國 GDP 下降 0.2％，並且為英國央行帶來更多寬鬆政策上的壓力」， Williamson 稱。