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大選加劇脫歐前景不確定性 英國11月綜合PMI跌至40個月低點

大選加劇脫歐前景不確定性 英國11月綜合PMI跌至40個月低點 (圖：AFP)
大選加劇脫歐前景不確定性 英國11月綜合PMI跌至40個月低點 (圖：AFP)

週五 (22 日)，IHS Markit 發布英國綜合採購經理人 (PMI) 指數，由於臨近的英國大選加劇脫歐前景的不確定性，服務業和製造業部門皆較上月出現顯著下滑，11 月英國總合 PMI 跌至英國脫歐以來最低點。

英國 11 月綜合 PMI 指數 (圖：IHS Markit)
英國 11 月綜合 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

受悲觀數據影響，截至台北時間 19 時許，英鎊美元微幅下滑 0.3%，暫報 1.2875 美元

英鎊兌美元走勢 (圖：Investing.com)
英鎊美元走勢 (圖：Investing.com)

根據 Markit 數據，11 月份英國綜合 PMI 自上月的 50，降至 48.6，除了跌落榮枯線以下外，更創下 2016 年 7 月英國脫歐公投以來的最低紀錄。

製造業的部分，IHS 指出，11 月製造業 PMI 自 10 月份的 49.6，跌至 48.3，為兩個月低點。製造業產出為 48.3，低於 10 月份的 49.6，此外，在原先的脫歐期限 10 月 31 日截止前，庫存的累積也對 11 月的產出造成不良影響，反映產量趨勢，新訂單的下滑速度也是脫歐公投以來最快。

至於 11 月服務業 PMI 則從上月的 50 跌至 48.6，服務供應商將疲軟的需求表現，歸因於政府在應對政治不確定性上的政策延誤，一些企業也稱消費者支出緩和也是一大原因

根據 Markit 數據，11 月新業務量出現連續第三個月下滑，部分反映出 2019 年以來，面向海外客戶銷售額的的劇烈跌幅。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，隨著英國大選即將登場，這加劇了與脫歐相關的前景不確定性，因此，英國本月產出和訂單的低落表現均不足為奇。

「疲軟的數據導致今年第四季英國 GDP 下降 0.2％，並且為英國央行帶來更多寬鬆政策上的壓力」， Williamson 稱。

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