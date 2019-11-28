高盛：全球景氣低迷 德國應刺激財政 中國應為衰退做好準備

全球貿易局勢緊張，在美中貿易戰的衝擊下，各國經濟體陷入低潮期，各國央行都考慮採用貨幣寬鬆政策，以刺激財政，以維持全球經濟增長。

高盛週三 (27 日) 在其《Top of Mind》報告中，提出幾項針對全球經濟前景低迷的建議，他們認為德國應該要實施「重大財政刺激措施」，雖然該國會實施政策的機率極低，而中國應該準備足夠資源，以應急突然出現的經濟「急劇衰減」。

美國今年 Q3 經濟增長率優於市場預期報 1.9%，雖然增長放緩但不令人擔憂。高盛則指出，市場也密切關注 2020 年美國大選，是否會對美國預算政策產生「潛在重大影響」。

全球經濟低迷，前景悲觀 (圖片: 彭博社)

在其《Top of Mind》報告中，高盛探討主要經濟體之財政政策；指出目前全球處在低利率水平，能使用的貨幣政策有限，且貨幣融資的赤字支出正引起關注。

前 IMF 首席經濟學家 Olivier Blanchard 認為，當利率低於增長率時，對於債務成本有利，因此低利率更增加了各國使用財政政策的額度。

高盛預估，由於住房率復甦、消費者支出強勁，2020 年美國經濟增長率預估落在為 2.5%。

由於 10 月份消費稅提高的影響，高盛表示，日本經濟增長率估計將從 2019 年的 0.9% 降至 0.4%。該銀行預測，日本政府將在 2020 年實施約 5 兆日圓 (折合美元 460 億) 的財政刺激方案。

該銀行更預計明年歐元區匯率將升至 1.1%，並預計 ECB 將維持利率不變。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 本月警告，全球經濟陷萎靡，除非主要經濟體政府徹底改革政策及其投資方式，否則就難以走出困境。

高盛說道：「財政決策者正朝著正確的方向前進，但步調緩慢地令人感到憂心」。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)