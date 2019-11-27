中國10月份工業企業利潤年減9.9% 創8年最大跌幅

週三 (27 日) 中國統計局公布 10 月份規模以上工業企業利潤總額人民幣 4275.6 億元，年減 9.9%，降幅比 9 月份擴大 4.6 個百分點，已連續第三個月下降，並創下 2011 年以來的最大年跌幅。

今年 1 月至 10 月，累計中國規模以上工業企業利潤總額人民幣 5.02 兆元，年減 2.9%，降幅比 1 月至 9 月份擴大 0.8 個百分點。

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示，10 月份工業企業利潤降幅比 9 月份擴大，主要是受到工業品出廠價格跌幅擴大、生產銷售成長減緩等因素影響。

此外，1 月至 10 月份工業企業效益呈現高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤成長加速的情況。

統計 1 月至 10 月，高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤年增率分別為 7.5%、5.3% 和 2%，漲幅比 1 月～9 月份分別加速 1.2、0.7 和 1.1 個百分點。

其中，汽車製造業利潤雖年減 14.7%，但降幅比 1 月至 9 月份縮小 1.9 個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業利潤年增 6%，漲幅比 1 月至 9 月份上升 2.4 個百分點。

10 月底，規模以上工業企業資產負債率為 56.8%，較去年同期降低 0.5 個百分點。

值得注意，受到中國經濟減緩及美中貿易戰拖累，中國 10 月份 PPI 年減 1.6%，不如預期，並創下 2016 年 7 月以來新低。分析師預計，11 月份 PPI 預計還將持續下滑，對工業企業利潤造成下跌壓力。

中國國家統計局所指的「規模以上工業企業」，指的是年度主業營收在人民幣 2000 萬元以上的工業企業。