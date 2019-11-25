經濟學家：全球經濟衰退關鍵將是美中貿易戰 而非中國成長趨緩

標準普爾公司 (S&P) 首席經濟學家 Paul Gruenwald 週一 (25 日) 表示，中國經濟增速放緩應不至於讓人擔心，唯一需注意的是美中兩國之間持續的貿易衝突。

Gruenwald 向 CNBC 表示： 「我們認為中國的成長率從 7 至 8% 降到 5.5%，大致上仍是健康的發展。中國的勞動力目前處於持平或減少，因此人均 GDP 成長仍顯強勁。事實上，緊張的貿易關係對全球成長的危害，還要大於關稅所帶來的直接影響。」

Gruenwald 說:「美中貿易衝突的所有不確定性正在抑制投資。進而影響整體投資環境。」

隨著貿易戰的加劇，許多美國公司正在將供應鏈從中國轉移到東南亞或其他國家，例如越南和與美國鄰近的墨西哥。

Gruenwald 認為，美國企業與中國製造商之間的供應鏈重組不足以推動總體數據變動。

Gruenwald 說：「影響公司投資情緒和長期計劃的原因是，他們不確定如何擬定 5 年期間的策略，這就是為什麼公司要削減支出的原因。這種問題已經存在了一段時間，我們始終認為這將阻礙全球成長。」

S&P 估計關稅將對美國和中國的經濟成長產生 0.25% 的影響。投資信心對成長帶來的影響似乎比關稅還要更大。

自去年年初以來，華府和北京持續楚瑜的貿易衝突中，而下一個關稅截止日將是 12 月 15 日。

雙方已同意在十月份達成第一階段協議，而北京官員則表示，他們預計在美國大選之前不會進而討論第二階段協議，部分原因是他們想觀察特朗普是否得以連任總統。而且如果雙方不能在 12 月中旬之前達成協議，美國將對中國出口加徵關稅。

Gruenwald 說：「12 月 15 日的關稅將會與先前的不同，因為前兩輪關稅主要集中於資本財中。因此供應商或供應鏈的參與者較易受到價格被拉高的影響。如果是消費品，則將直接影響消費者。」

總體而言，Gruenwald 認為，投資者不應擔心中國的經濟增速放緩。 更大的問題是美中貿易關係的不確定性對每個經濟體以及全球成長的影響，且此問題不太可能在短期內便獲得解決。