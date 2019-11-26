美股早盤 - 鮑爾樂觀談話刺激 3大股指早盤續創新高

週二 (26 日)，受到聯準會主席鮑爾 (Jeremy Powell) 週一晚間對美國經濟樂觀談話，美股開盤再延續週一 (25 日) 漲勢，道瓊、標普、那指早盤續創新高，惟費城半導體指數受到亞德諾財報不如預期所拖累，開盤小跌約 0.6%。

聯準會主席鮑爾週一晚間的講話中對美國經濟前景表示樂觀，並稱即使美國失業率接近 50 年低位，但仍有足夠的空間讓工資成長，不過，鮑爾仍警告低通膨狀況將使 Fed 維持低利率政策。

亞德諾半導體 (Analog Devices)(ADI-US) 公布 2020 財年第四季財報，結果未及華爾街預期，開盤大跌 4.34% 領跌費半，其他半導體類股部分，Nvidia(NVDA-US) 下跌 1.47%、美滿電子科技 (MRVL-US) 下跌 1.82%、超微半導體 (AMD-US) 下跌 1.35%。

美國商務部週二 (26 日) 公布商品進出口表現，由於出口和進口均下降，美國商品貿易逆差在 10 月份出現急劇下滑，貿易逆差較上月縮減 5.7%，至 665 億美元，顯示貿易流持續縮減，市場將其歸咎於川普政府的「美國優先」政策。

截至台北時間週二 (26 日)22 時許：

道瓊指數上漲 17.20 點或 0.06%，暫報 28083.67 點

那斯達克上漲 3.77 點或 0.04%，暫報 8636.26 點

標普 500 上漲 1.06 點或 0.03%，暫報 3134.7 點

費半下跌 10.85 點或 -0.63%，暫報 1721.10 點

台積電 ADR 下跌 0.53% 至每股 53.475 美元

十年期美債殖利率下跌 1.47% 至殖利率 1.738%

紐約輕原油上漲 0.74% 至每桶 58.44 美元

布蘭特原油上漲 0.71% 至每桶 64.1 美元

黃金下跌 0.21% 至每盎司 1451.04 美元

美元指數上漲 0.02% 至 98.34 點

費半日線走勢圖 (圖：Investing.com)

焦點個股

惠普 (HPE-US)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 72.15 億美元，年減 9.2%，低於市場預期的 74 億美元

淨收入報 4.8 億美元，優於去年同期的虧損 7.57 億美元

每股盈餘報 36 美分，優於去年同期的每股虧損 52 美分，也超越財測預估的 24 至 28 美分

毛利率報 33.2%，較去年同期增長 250 個基點

基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

每股盈餘報 49 美分，優於去年同期 43 美分，也優於市場預期的 46 美分，並超越公司財測預估的 43 至 47 美分

毛利率報 33.3%，比去年同期提高 260 個基點

百思買 (BBY-US)

百思買早盤上漲 6.73%，週二 (26 日) 盤前，百思買公布 2020 財年第三季財報，營收年增 2% 至 97.64 億美元，可比銷售額年增 1.7%，淨利潤年增 6% 至 2.93 億美元，non GAAP 經調整每股純益年增 22%，至 1.13 美元，並上調 2020 財年全年財測。

2020 財年第四季財測：

上調營收自 147.5 億美元至 151.5 億美元

企業可比銷售額增長 0.5% 至 3%

Non GAAP 調整後每股純益自 2.65 美元至 2.75 美元

阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴早盤上漲 0.19%，阿里巴巴週二 (26 日) 於香港掛牌上市，成交至少 110 億元，為香港近 10 年來最大 IPO，阿里巴巴週二 (26 日) 於港股一度大漲近 8%。

今日關鍵經濟數據

美國 10 月零售庫存月增率 0.6%，前值 0.2%

美國 10 月批發庫存月增率 0.2%，前值 - 0.4%

美國 9 月 S&P 20 大城房價指數年增率 2.1%，預期 2.1%，前值 2.0%

美國 9 月 S&P 20 大城房價指數月增率 0.36%，預期 0.3%，前值 - 0.1%

美國 9 月 FHFA 房價指數年增率 5.1%，前值 4.6%

美國 9 月 FHFA 房價指數月增率 0.6%，預期 0.5%，前值 0.2%

美國 9 月 S&P 20 大城房價指數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，貿易是投資者情緒的支點，如果投資者感覺良好，預期將達成某種協議，那麼市場將上漲 100 點，若感覺相反，那麼市場將下滑 100 點。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 稱，週二 (26 日) 的 10 月新屋銷售和 11 月諮商會消費者信心報告應該會表現強勁，它們將反映低利率和房市數據的積極表現。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，貿易談判進展與消費者信心的結合，將使這場感恩節盛會得以持續進行。

Cardillo 稱，預計消費者信心數據將維持相當高水平，隨著感恩節假期展開，這對於消費者支出來說應該是個好兆頭。

Yardeni Research 總裁暨首席投資策略師 Ed Yardeni 表示，美中兩國都對盡快達成第一階段貿易協議表示明顯興趣，希望就此平息金融市場，並減少貿易戰不確定性為兩國經濟帶來的衝擊。