阿里巴巴登陸香港首日 紐交所股價刷近 7 個月新高

繼 5 年前在紐約上市募得 250 億美元後，週二 (26 日) 阿里巴巴於香港再度上市，成為首個美、港股兩地上市的中國科技公司，該公司現已籌集超過 110 億美元的資金，若行使超額配股權，還可能會增至 129 億美元。

阿里巴巴週二 (26 日) 於港交所掛牌上市，以每股不超過 188 港元發售香港 IPO 股票，(代碼為 9988)，收日收盤市值高達港幣 4 兆元，超越騰訊的 3.2 兆元，成為港股新股王。

受此消息激勵，阿里巴巴 (BABA-US) 紐交所股票上漲 2.23% 至每股 194.70 美元，創近 7 個月來的新高。

阿里巴巴每日股價走勢圖。(圖片：investing)

本輪成功上市是阿里巴巴和香港作為金融中心的一次重大信任，由於香港示威抗議風波不斷，中國經濟增長放緩，以及中美之間持續的貿易緊張局勢的前提下，不利於阿里巴巴推遲原定於 8 月底的 IPO，直到週二正式在香港掛牌亮相。

阿里巴巴集團執行長張勇週二表示：「特別感謝香港，感謝港交所。因為過去幾年香港的創新、香港資本市場的改革，使我們 5 年前錯過的遺憾在今天得以實現，實現我們 5 年前曾做出的承諾。」

阿里巴巴香港上市為亞洲新投資者帶來需求，也讓該公司實現全天候交易和資本結構升級。儘管環境艱難，但強勁投資需求預告著該股未來的發展。