貿易戰前景未明 中國進口商搶購巴西黃豆

據報導，受到美中貿易戰影響，今年中國從美國進口的黃豆數量大幅縮減，儘管中美兩國有望達成第一階段貿易協議，但在前景依舊不明朗的情況下，有貿易商表示，中國買家在上週至少採購了 20 船的巴西黃豆。

兩位不具名的貿易商表示，由於利潤率誘人，中國進口商看上了巴西新作黃豆，而這些購買的黃豆是需等到明年初黃豆收穫時才能交付。其中一位貿易商還表示，上週有部分來自美國和阿根廷的船貨也被預訂，總採購量約為 30 船。

近期以來，中美兩國的領導人就初步達成協議發出了積極的訊號，曠日持久的貿易戰有望緩解，不過市場仍擔心貿易談判可能陷入困境。有報導指出，第一階段協議可能會拖到明年，買家也更難以確定市場狀況。

金融服務機構 INTL FCStone 高級亞洲商品分析師 Darin Friedrichs 表示：「目前，從巴西買進可能是一個很好的避險方式。美國供應存在很多不確定性，因此預先鎖定巴西可能是一個好主意。」

有數據指出，中國的黃豆貿易商幾乎已經用盡政府 10 月時所發放的 1000 萬噸免稅進口配額。根據美國農業部的數據顯示，上週約有 135 萬噸向中國出口的黃豆，為 2 年來最高。

先前，Cepea/Esalq 穀物分析師 LucílioAlves 曾表示：「中國的需求可能會增加。若貿易戰升級，他們可能更聚焦在巴西，甚至取消美國黃豆採購。」

根據生產商協會 Aprosoja 的說法，巴西農民正抓住機會出售舊作黃豆，同時也在爭取明年作物訂單。「生產者等待這樣的時刻。一些農民也加強了與肥料和農用化學品供應商的易貨交易，以確保下一季作物的投入，更好的利用此時的優勢來銷售作物。」Aprosoja 的負責人 Bartolomeu Braz Pereira 說道。