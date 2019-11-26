併購狂潮再起！全球24小時內併購交易額暴增700億美元

近來全球掀起一波波併購潮，本週以來，總計收購交易金額便已超過 700 億美元，為全球股市提供強勁上漲動能，市場普遍認為，這波併購狂潮反映了部分經濟樂觀情緒。
週一 (25 日) 線上券商嘉信理財 (Charles Schwab) 宣布以 260 億美元收購競爭對手 TD Ameritrade，法國精品巨頭 LVMH 集團、瑞士製藥商諾華 (Novartis) 和日本三菱 (Mitsubishi) 等公司也宣布了數百億美元的併購案，提振了併購交易情緒，更使 MSCI 世界指數創下歷史新高。
在全球經濟增長趨緩的背景下，各國央行紛紛掀起降息潮，使得收購方可利用較便宜的融資實行企業併購計畫，加上美中貿易談判取得初步進展，亦有助於提振企業併購信心。
聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 近期陸續宣布重啟購債計劃，擴大資產負債表，Fed 此前宣布預計每月實行購債 600 億美元，並持續至 2020 年 6 月，ECB 也在上月宣布 11 月啟動購債計畫，每月規模達 200 億歐元，導致今年債券殖利率、優惠利率 (Prime rate) 和利率互換交易 (Swap rate) 等借貸成本出現下滑。
「近期的併購潮反映了不可否認的經濟樂觀情緒。」香港 Adamas Asset Management 董事總經理 Brock Silvers 稱。「美國同時享受低通膨和低失業率、聯準會傾向鴿派，並且有傳指出美中貿易談判接近達成初步協議，加上投資資本充裕且便宜，種種機會為企業提供良好的併購環境。」
Pengana Capital Group 高級基金經理 Rhett Kessler 則稱，鑑於融資成本低廉，更令人驚訝的是竟然沒有更多的併購交易。
陸續傳出收購消息後，本週一 (25 日)，標普 500、道瓊和那斯達克綜合指數均收於歷史高位，而 Stoxx 歐洲 600 指數則創下了 2015 年 5 月以來新高；日本 Topix 指數在週二 (26 日) 的交易中達到 2019 年以來最高點，部分原因在於日立製作所決定將旗下子公司日立化學 (Hitachi Chemical) 的收購優先談判權給予競爭對手昭和電工 (Showa Denko KK)，導致日立化學股票大漲 17%。
近期企業收購情況：
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全美最大線上券商嘉信理財 (Charles Schwab) 宣布以 260 億美元全股票交易收購 TD Ameritrade，TD Ameritrade 股東每股可換得 1.0837 股嘉信理財股票，收購交易估於 2020 年下半年完成。
- 加拿大科克蘭湖金礦 (KIRKLAND LakeGold) 宣布以 49 億加幣的全股協議收購加拿大金礦開採公司 Detour Gold Corp。
- 網路商城 Ebay 宣布以 40.5 億美元現金價格，將旗下票務銷售平台 StubHub 出售給歐洲競爭對手 Viagogo。
- 法國精品巨頭 LVMH 集團宣布以每股 135 美元、總計 162 億美元價格，收購美國珠寶品牌 Tiffany，目前雙方董事會已同意收購案，仍待 Tiffany 股東會及監管單位批准，最快明年中完成收購。
- 瑞士製藥商諾華 (Novartis) 同意以每股 85 美元、總計約 97 億美元價格收購麥迪遜製藥 (Medicines Co)，此項收購有利於諾華取得麥迪遜的膽固醇新藥，作為諾華擴增藥品產品線的主要手段。
- 日本化學公司旭化成 (Asahi Kasei) 宣布將於明年 2 月前，以 13 億美元收購美國製藥公司 Veloxis Pharmaceuticals，助其擴大在美的藥品市場經營。
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