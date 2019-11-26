併購狂潮再起！全球24小時內併購交易額暴增700億美元

近來全球掀起一波波併購潮，本週以來，總計收購交易金額便已超過 700 億美元，為全球股市提供強勁上漲動能，市場普遍認為，這波併購狂潮反映了部分經濟樂觀情緒。

週一 (25 日) 線上券商嘉信理財 (Charles Schwab) 宣布以 260 億美元收購競爭對手 TD Ameritrade，法國精品巨頭 LVMH 集團、瑞士製藥商諾華 (Novartis) 和日本三菱 (Mitsubishi) 等公司也宣布了數百億美元的併購案，提振了併購交易情緒，更使 MSCI 世界指數創下歷史新高。

在全球經濟增長趨緩的背景下，各國央行紛紛掀起降息潮，使得收購方可利用較便宜的融資實行企業併購計畫，加上美中貿易談判取得初步進展，亦有助於提振企業併購信心。

聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 近期陸續宣布重啟購債計劃，擴大資產負債表，Fed 此前宣布預計每月實行購債 600 億美元，並持續至 2020 年 6 月，ECB 也在上月宣布 11 月啟動購債計畫，每月規模達 200 億歐元，導致今年債券殖利率、優惠利率 (Prime rate) 和利率互換交易 (Swap rate) 等借貸成本出現下滑。

「近期的併購潮反映了不可否認的經濟樂觀情緒。」香港 Adamas Asset Management 董事總經理 Brock Silvers 稱。「美國同時享受低通膨和低失業率、聯準會傾向鴿派，並且有傳指出美中貿易談判接近達成初步協議，加上投資資本充裕且便宜，種種機會為企業提供良好的併購環境。」

Pengana Capital Group 高級基金經理 Rhett Kessler 則稱，鑑於融資成本低廉，更令人驚訝的是竟然沒有更多的併購交易。

陸續傳出收購消息後，本週一 (25 日)，標普 500、道瓊和那斯達克綜合指數均收於歷史高位，而 Stoxx 歐洲 600 指數則創下了 2015 年 5 月以來新高；日本 Topix 指數在週二 (26 日) 的交易中達到 2019 年以來最高點，部分原因在於日立製作所決定將旗下子公司日立化學 (Hitachi Chemical) 的收購優先談判權給予競爭對手昭和電工 (Showa Denko KK)，導致日立化學股票大漲 17%。

近期企業收購情況：

全美最大線上券商嘉信理財 (Charles Schwab) 宣布以 260 億美元全股票交易收購 TD Ameritrade，TD Ameritrade 股東每股可換得 1.0837 股嘉信理財股票，收購交易估於 2020 年下半年完成。

加拿大科克蘭湖金礦 (KIRKLAND LakeGold) 宣布以 49 億加幣的全股協議收購加拿大金礦開採公司 Detour Gold Corp。

網路商城 Ebay 宣布以 40.5 億美元現金價格，將旗下票務銷售平台 StubHub 出售給歐洲競爭對手 Viagogo。

法國精品巨頭 LVMH 集團宣布以每股 135 美元、總計 162 億美元價格，收購美國珠寶品牌 Tiffany，目前雙方董事會已同意收購案，仍待 Tiffany 股東會及監管單位批准，最快明年中完成收購。

瑞士製藥商諾華 (Novartis) 同意以每股 85 美元、總計約 97 億美元價格收購麥迪遜製藥 (Medicines Co)，此項收購有利於諾華取得麥迪遜的膽固醇新藥，作為諾華擴增藥品產品線的主要手段。

日本化學公司旭化成 (Asahi Kasei) 宣布將於明年 2 月前，以 13 億美元收購美國製藥公司 Veloxis Pharmaceuticals，助其擴大在美的藥品市場經營。

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