東芝研發出一滴血癌篩 週一股價大漲逾3%

根據日本《共同社》、《日本經濟新聞》等媒體報導，日本東芝 (6502-JP) 正進行癌症篩檢套件的研發。未來只要一滴血，就可針對 13 種癌症來作出篩檢，且準確度高達 99%。預計自 2020 年開始進行驗證實驗，東芝股價也在週一 (25 日) 大漲逾 3%。

東芝股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

日本東芝基於和東京醫科大學，以及日本國立癌症研究中心所共同進行的研究，取得這項成果。目標在數年時間內，要讓這個一滴血癌篩套件實用化。

這項癌篩套件的原理是，當患者罹癌時，血液中的小分子核糖核酸 (microRNA，miRNA) 會產生變化。針對小分子核糖核酸的種類與濃度進行檢查後，可在極為初期的階段發現乳癌、胰臟癌、食道癌、胃癌，以及大腸癌等共 13 種癌症。如果順利進入實用化，可望藉由癌症的提早發現，大幅提高患者的生存機會。

東芝所成功開發的這項癌篩套件，是利用晶片與小型機器，在 2 小時內完成血液中小分子核糖核酸的分析。

而《日本經濟新聞》也曾在 2019 年 6 月時報導，日本東麗 (Toray)(3402-JP) 研發出一滴血癌症篩檢套件。在當時報導中指出，東麗的一滴血癌篩套件可檢驗出多種癌症，準確度達 95% 以上。並已列入日本厚生勞動省的優先審查名單，很有可能在 2020 年就會獲得日本官方認可。