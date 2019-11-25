OLED革命！日本JOLED噴墨列印方式產線完工 拼2020年量產

由日本 Panasonic(6752-JP) 與索尼 (6758-JP)OLED 部門統合而成的「JOLED」，在週一 (25 日) 於日本石川縣舉行了「能美事業所」的完工儀式。計畫在 2020 年時，要讓獨步全球的噴墨列印 OLED 面板生產方式，正式的進入量產。

JOLED 的石橋義社長在致詞中表示「不僅是生產線，也完成了全球首條印刷方式的生產線」，強調在意義上的重大。

JOLED 的強項在於，能利用類似噴墨列印機般的技術，來將發光材料塗佈在基板上。目前稱霸全球 OLED 面板市場的南韓廠商，在製程中使用蒸鍍技術，需要真空環境與光罩技術，成本較高。而 JOLED 的獨家噴墨印刷製程，在成本上則較為低廉。

日本 JOLED 是在 2015 年時，由當時日本的官民基金「產業革新機構」(現在的 INCJ) 出資成立。並於 2017 年底時，設置了試驗性質的小型生產線，並展開顯示器用面板的少量生產與出貨。在實績方面，成品有供應給日本索尼還有專業顯示器廠商 EIZO(6737-JP)，以及台灣的華碩電腦 (2357-TW) 等。而今後除了顯示器用途外，還計畫切入成長受到期待的車用市場。

JOLED 的能美事業所樓高 5 層，樓板面積達 10.4 萬平方公尺。每月可以生產約 2 萬片 130cm x 150cm 的面板基板。過去該工廠由日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP) 所有，並曾在該處生產蘋果 (AAPL-US)iPhone 所使用的面板，也由於業績低迷不振而讓渡給 INCJ，再由 INCJ 以物件方式對 JOLED 進行出資。

蘋果 iPhone (圖片：AFP)

JOLED 為了設備投資，以 1000 億日圓為目標進行了集資。從日本 DENSO(6902-JP) 與 INCJ 的追加支援，共取得了 725 億日圓。加上來自金融機關的金援，也讓 JOLED 得以確保近 1000 億日圓的金額，接近當初所設定的集資目標。

此外，在與 JOLED 沒有競爭衝突的電視用 OLED 面板量產技術方面，也有多家廠商表示興趣，並與 JOLED 洽談專利授權。JOLED 透露，目前有某家廠商在態度上相當積極。