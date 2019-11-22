日本計劃設立20億美元資金 以支持6G技術研發

外電報導，日本政府計劃創建 2200 億日元 (20.3 億美元) 的基金，以鼓勵日本企業研究和開發「後 5G」技術，作為經濟刺激計劃的一部分。

日本預期將於 2020 年推出 5G 商用服務，但日本國內企業在該領域的技術仍落後於中國和南韓，目前，有部分日本企業已經開始研究開發所謂的 6G 技術，6G 的數據傳輸速度有望比當前的網路快上 1000 倍。

為了支持民間企業對於相關技術的開發，日本政府將在「新能源與産業技術綜合開發機構 (NEDO)」設立 2200 億日圓的基金。除了半導體和資訊通信之外，該基金還將與汽車、工業設備等產業合作，加強實施尖端半導體的研發和相關系統的技術開發，這項工作預期將持續 3 至 5 年，並將於明年開始執行。

日本首相安倍晉三在日前下達了制定經濟對策的指示，核心內容是應對經濟低迷的風險、著重於 2020 東京奧運會帶來的前景以提振經濟、並增加對成長領域的投資、以及應對自然災害，這項經濟刺激計畫是自 2016 年以來，日本政府再一次制定的經濟對策。

同時，日本政府也將鼓勵國內企業向海外擴張，計劃在國際協力銀行 (JBIC) 新設立一個專門用於海外併購 (M&A) 和基礎設施投資的框架。至 2021 年 6 月，將由政府及民間企業籌機大約 4 兆日圓，以支持尋求向海外市場拓展的日本企業。