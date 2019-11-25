軟銀本週將對WeWork展開TOB 規模上看30億美元

《路透社》24 日報導，根據兩名知情人士透露，日本軟銀集團 SBG (9984-JP) 將自本週起，對美國辦公室分享服務龍頭 WeWork 的股票展開公開收購 (TOB)，規模為先前協議結果的最高 30 億美元，而 WeWork 創辦人紐曼 (Adam Neumann) 所持有的價值最高 9.7 億美元股票也包含在內。

軟銀集團股票日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

這回所實施的 TOB，由於軟銀集團要求在相關文件作出技術性調整，因而在執行日期上有所延宕。不過預計最快在 25 日，就會展開股票公開收購作業。而事前所公布的收購價格，則為每股 19.19 美元。

另外《彭博社》曾在上週的報導中提到，軟銀集團考慮縮小原定 30 億美元的 TOB 規模。因為有部分的公司高層認為，他們向紐曼所支付的金額太過慷慨。

不過消息人士透露，軟銀與 WeWork 之間並未就相關事項進行討論，這也使得軟銀在未來很有可能與紐曼及其他公司對簿公堂。而軟銀與 WeWork 則是對相關說法不予置評。

這回的 30 億美元規模 TOB，是軟銀與 WeWork 在今年 10 月時所達成的共識，也是總額 95 億美元金援方案中的一環。而其餘的 65 億美元，則將針對 WeWork 的債務與股票來進行支援。

此外，WeWork 也在上週四 (21 日) 表示，為降低營運成本並進行業務規模調整，計畫在全球裁減近 2400 名員工。而根據 SEC 美國證券交易委員會的文件顯示，在截至 2019 年 6 月底，WeWork 的員工人數約為 1.25 萬人。人事精簡規模將近兩成左右。

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