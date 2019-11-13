〈財報〉東芝H1營業利益約年增7倍、將完全買回3家子公司

日本經營重建中的東芝公司 (6502-JP)，在週三 (13 日) 公布了 2019 財年 Q2(7-9 月) 及上半年 (4-9 月) 合併財報。在當天財報中揭露，由於盈利能力及成本降低上的改善，在基礎建設及能源事業等的營業獲利出現好轉，H1 的合併營業利益約年增 7 倍至 520 億日圓，也是近 3 年來首度回復到如此水準。

週三 (13 日) 東京股市收盤時，東芝股票較上個交易日下跌 0.26%，以每股 3770 日圓作收。

(圖片：Investing.com)

2019 財年 Q2、基於 US-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 8982 億日圓，年減 4.0%。

營業利益報 442 億日圓，年增 608.1%。

歸屬公司股東淨損報 49 億日圓。

每股歸屬公司股東淨損報 9.97 日圓。

2019 財年 H1、基於 US-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 1 兆 7114 億日圓，年減 3.7%。

營業利益報 520 億日圓，年增 646.2%。

歸屬公司股東淨損報 1451 億日圓。

每股歸屬公司股東淨損報 283.95 日圓。

由於這段期間東芝在營運方針上，徹底的轉換為注重獲利。主要 6 個部門，全部出現盈利。與去年同期相比，能源、基礎建設、數位等部門皆由虧轉盈。

年度財測：(2020 年 3 月期)

營收預估年減 6.9% 至 3 兆 4400 億日圓。較先前預測上修了 400 億日圓。

營業利益預估年增 295.0% 至 1400 億日圓。維持先前預測。

此外，東芝也在同 (13) 日宣布，將花費約 2000 億日圓實施 TOB，來將旗下的 Toshiba Plant Systems(1983-JP)、船舶及產業用機電系統的西芝電機 (6591-JP)、半導體製造的 NuFlare Technology(6256-JP) 等三家公司完全子公司化。預估這三家公司的股票，在未來也會下市。

這將解決母、子公司同時上市的問題，不僅提高公司治理上的透明度，也可在技術研發與業務方面進行資源整合。

截至 2019 年 3 月底，東芝對這三家公司的出資比例達到 50.0-54.9%。

Toshiba Plant Systems 的 TOB 價格為每股 2670 日圓，取得金額為 1303 億日圓。西芝電機為每股 240 日圓，取得金額 42 億日圓。NuFlare Technology 為每股 1.19 萬日圓，取得金額 648 億日圓。

在完成這三家公司的 TOB 後，也將剩下收銀系統的上市公司 Toshiba TEC(6588-JP) 尚未完全子公司化。